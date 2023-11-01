İsrail ordusu Cibaliye Mülteci Kampı'nı saldırısını kabul etti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.

Hagari, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmesinin ardından "savaşı yöneten" Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldıklarını ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü, "çok sayıda teröristi" bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede "kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını" savundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliye Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.