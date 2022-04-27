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27 Nisan 2022 Çarşamba 15:56:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 15:56:00

İsrail namlularına kafa tutan Osmanlı torunundan Türkiye'ye mesaj

Kaynak: TRT Haber

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Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Kudüs'teki provokasyonları gerginliği had safhaya çıkardı. Filistinli Arif Tütüncü, İsrail askerlerinin namlularını kendilerine yöneltmesine rağmen vakur duruşunu bozmaması ile hafızalara kazındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mesaj yollayan Tütüncü, 'Erdoğan, Türk devletinin lideri, seni kalbimizden seviyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz, sadece birbirimiz allah için sevelim. Size, ailenize, tüm Türkiye'ye, tüm Arap alemine ve dünyaya selam olsun.' dedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar sırasında İsrail güçleri Filistinlileri dışarı çıkarmaya çalışırken, duruşunu bozmadı.

İsrail askerleri karşısındaki korkusuz tavrıyla hafızalara kazındı.

Kudüs'te yaşayan bir Filistinli Osmanlı torunu Arif Tütüncü, Mescid-i Aksa'da İsrail namlularına karşı duruşuyla gündeme geldi.

"MESCİD-İ AKSA'YI KIYAMETE KADAR KORUYACAĞIZ"

Arif Tütüncü, "Ben aksa'da doğdum. Gençliğimi Aksa'da geçirdim. Bugüne kadar Aksa'daydım. Dedelerimiz aslen Türkiye'den gelmişler. Buraya Osmanlı Sultanı ile gelip kalmışlar. Kudüs'te bir çok aile aslen Türk'tür. Çok şükür ki doğduğumdan beri Aksa'dayım, burayı koruyoruz. İnşallah kıyamete kadar da öyle kalacak." dedi.

Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Türk turistler de Arif Tütüncü'ye büyük ilgi gösterdi.

"TÜRK KARDEŞLERİME TEK TEK SELAM YOLLUYORUM"

Tütüncü, Türk turistler ile sohbet ederken ziyaretlerinin ne kadar önemli olduğunu ifade etti:

"Aksa'dan tüm sevgili Türk kardeşlerime tek tek selam yolluyorum. Hepsine Kudüs'ten selamunaleyküm diyorum, Allah size burayı ziyaret etmeyi nasip etsin. Allah bize burada ve cennette buluşmayı nasip etsin."

"ERDOĞAN, TÜRK DEVLETİNİN LİDERİ, SENİ KALBİMİZDEN SEVİYORUZ"

Tütüncü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mesaj yolladı:

"Erdoğan, Türk devletinin lideri, seni kalbimizden seviyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz, sadece birbirimiz allah için sevelim. Size, ailenize, tüm Türkiye'ye, tüm Arap alemine ve dünyaya selam olsun."

Dedelerinin Osmanlı Ordusu ile yüzyıllar önce Kudüs'e gittiğini ve buraya yerleştiklerini anlatan Arif Tütüncü, Mescid-i Aksa'yı korumayı bir vazife olarak gördüğünü söyledi.

Etiketler : Mescid-i Aksa Osmanlı Ordusu Kudüs Arif Tütüncü
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