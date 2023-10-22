VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'i eleştiren CEO baskılar sonucu istifa etti
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak, Mısır'a ulaştı
İsrail Mısır'ı vurdu!
Emine Erdoğan'dan Filistinli çocuklara yardım eli
Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü
Türk Yıldızları, Pamukkale semalarında
22 Ekim 2023 Pazar 19:09:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 19:09:00

İsrail Mısır'ı vurdu!

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail ordusu: Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktayı "yanlışlıkla" vurduk

İsrail ordusu, Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu." ifadelerine yer verildi.

Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, başka detaya yer verilmeden "yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu" kaydedildi.

Mısır makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : israil mısır ateş
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX