İsrail Merkez Bankası karanlık tabloyu açıkladı: İşgalin maliyeti 50 milyar dolar
Kaynak: aa
İşgalci İsrail'in Merkez Bankası Gazze'ye yönelik saldırıların maliyetinin 50 milyar doları bulabileceğini açıkladı.
İşgalci İsrail'in Merkez Bankası, Gazze'deki savaşın maliyetinin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'una ulaşabileceğini belirtti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz oranlarının yüzde 4,75'te kalması yönünde aldığı kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron yazılı açıklama yaptı.
Açıklamasında, Gazze'deki savaşın maliyetinin GSYİH'nin yüzde 10'una ulaşmasının beklendiğini kaydeden Yaron, bunun askeri operasyonlar ve yeniden imarla bağlantı doğrudan harcamaları da içerdiğini aktardı.
İşgalci İsrail'de 2022 GSYİH rakamları 500 milyar dolara ulaşmıştı. Yaron'un bu açıklamalarına göre, savaşın maliyetinin 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
İşgalci İsrail'in Ulusal Ekonomik Konseyi tarafından ay başında açıklanan raporda da, savaşın maliyetinin 200 milyar şekele (54 milyar dolar) ulaşabileceği belirtilmişti.
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