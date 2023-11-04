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04 Kasım 2023 Cumartesi 09:18:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 09:18:00

İsrail medyası Fahrettin Altun'u hedef aldı: Derhal durdurulmalı

Kaynak: TRT Haber

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İsrail medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da hedef aldı. İsrail'in dezenformasyonlarına karşı Fahrettin Altun'un izlediği adımlardan duydukları rahatsızlığı yazdı. “Erdoğan'ı devirmek mümkün değil ama Fahrettin Altun ve ekibi derhal durdurulmalı” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ve İletişim Başkanlığı'nın İsrail'in dezenformasyonlarına karşı verdiği mücadele, İsrail medyasında büyük rahatsızlık uyandırdı.

Ronen Sahar imzalı, Times of Israel adlı internet gazetesinde yeralan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıktığı vurgulandı.

Türkiye'nin, İsrail'e karşı Filistinlilerin yanında duran ciddi bir kampanya yürüttüğü ifade edildi.

GAZZE GERÇEKLERİNİ AKTARAN TRT DE HEDEF OLDU

"Erdoğan'ı devirmek mümkün değil ama Fahrettin Altun ve ekibi derhal durdurulmalı" diyen sitenin hedefinde Gazze'deki trajediyi dünyaya aktaran TRT'nin yayınları da vardı.

Türkiye'nin ve İletişim Başkanlığının İsrail'in dezenformasyonlarına karşı verdiği mücadele İsrail medyasında büyük rahatsızlık uyandırdı.

İsrail merkezli Times of Israel adlı haber sitesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıktığı vurgulandı.

"TÜRKİYE, CİDDİ BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYOR"

Türkiye'nin bu süreçte diplomatik ilişkileri sürdürse de uluslararası boyutta İsrail'e karşı Filistinlilerin yanında duran ciddi bir kampanya yürüttüğü kaydedildi.

Times of Israel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında yer aldığını" vurguladığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da hedef tahtasına koydu.

Altun'u "Türkiye'nin geleneksel ve sosyal medyada yürüttüğü stratejinin perde arkasındaki isim" olarak tanıttı.

Site, Altun'un iyi organize edilmiş bir kurum olan İletişim Başkanlığı aracılığıyla dünyaya "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı ve sistematik olarak sivilleri katlettiği mesajını verdiğini" yazdı.

"TRT VE AA DİKKATLERİ 'İSRAİL ORDUSUNUN KATLİAM YAPTIĞINA' ÇEKİYOR"

Yazıyı kaleme alan Ronen Sahar, Fahrettin Altun'un geleneksel medyayı kullanma başarısından da rahatsız...

Times of Israel'deki yazıda, İletişim Başkanlığına bağlı TRT ve Anadolu Ajansının Türkçe, İngilizce, Arapça yayınlarıyla dikkatleri "İsrail ordusunun katliam yaptığına" çektiği ifade edildi.

TRT Haber, TRT Arabi ve TRT World'ün Filistinlilerin yaşadığı dramı an be an ulusal ve uluslararası kamuoyuna anlatan yayınlarından duyulan rahatsızlık da ifade edildi.

"FAHRETTİN ALTUN VE EKİBİNİN DURDURULMASI GEREKİYOR. HEMEN!"

Times of Israel, Fahrettin Altun'un, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aracılığıyla da sosyal medyada İsrail'e yönelik psikolojik operasyonlar yürütmek için İngilizce, Türkçe ve Arapça yayınları stratejik olarak kullandığını yazdı.

Times of Israel'deki yazının sonunda "Erdoğan'ı devirmek mümkün değil ama Fahrettin Altun ve ekibinin durdurulması gerekiyor. Hemen!" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : fahrettin altun israil filistin
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