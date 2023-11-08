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İsrail ile enerji projeleri rafa kalktı
08 Kasım 2023 Çarşamba 15:37:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 15:37:00

İsrail ile enerji projeleri rafa kalktı

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ateşkes olmadan Türkiye'nin İsrail ile hiçbir enerji projesini görüşmeyeceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gazze'de ateşkes yapılmadan, Türkiye'nin İsrail ile hiçbir enerji projesini görüşmeyeceğini belirtti.

Bayraktar, özel bir televizyon kanalında, enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in, Gazze'ye saldırıları sonrasında Türkiye ile İsrail arasındaki enerjiyle ilgili muhtemel projelerin durumuna değinen Bayraktar, "Böyle bir atmosferde bu kadar büyük bir vahşetin, insanlık dramının yaşandığı ortamda, herhangi bir projeden konuşmak, insanlığa, insanlığımıza oradaki kardeşlerimize karşı saygısızlık olur. Bizim bu saatten sonra konuşacağımız tek şey, acaba Gazze'nin elektrik, su, gıda ihtiyacını nasıl giderebiliriz, bu olabilir. Tek proje bu olur." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, Filistin'in kendisi için özel bir yerinin olduğunu dile getirerek, 2016'dan sonra İsrail tarafıyla yapılan görüşmelerde, Filistin'e elektrik götürülmesi projelerinin ele alındığını anımsattı.

Gazze saldırısı sonrasında bölgede hayatın durduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Orada yaşanan büyük vahşet ve zulümden sonra şu anda konuşabileceğimiz tek proje, tekrar biz Gazze'nin elektriğini nasıl ayağa kaldırabiliriz. Jeneratörler gönderdik, Refah kapısında bekliyor. Power Ship dediğimiz gemi yüzer santral, mobil santrallerle oraya nasıl katkıda bulunabiliriz. O insanları tekrar normal hayatlarına döndürebiliriz. Herhangi bir ateşkes olmadan hiçbir şeyi konuşmak mümkün değil."

Etiketler : enerji türkiye israil proje
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