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22 Kasım 2023 Çarşamba 04:45:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 04:45:00

İsrail hükümeti duyurdu! Gazze'de 4 gün geçici ateşkes

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan insanlık ve savaş suçları 47'nci gününde de aralıksız devam ederken, İsrail hükümeti, Hamas ile 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini, her 10 esirin serbest bırakılması halinde saldırılara bir gün daha ara vereceğini duyurdu.

İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümeti ve ordusunun, "tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği" vurgulandı.

İsrail hükümetinin açıklamasında, bırakılacak İsrailli esirlere karşı kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağına ve Gazze'ye insani yardımların girişine dair bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Etiketler : İsrail Hamas geçici ateşkes
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