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İsrail gece boyu Gazze'yi hedef aldı! Çok sayıda şehit ve yaralı var
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12 Ocak 2024 Cuma 06:03:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 06:03:00

İsrail gece boyu Gazze'yi hedef aldı! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail, Gazze'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırılarla çok sayıda Filistinliyi şehit etti ve yaraladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava ve kara saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, evlere ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı noktalar ile mülteci kamplarına yönelik bombardımanlarını sürdürdü.

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Havaalanı Caddesi'ndeki Ebu Suneyme ailesinin evini hedef alması sonucu ekiplerin 9 kişinin cesedini naklettiğini bildirdi.

İsrail savaş uçakları, Refah kenti doğusundaki eş-Şavke bölgesinde bir evi hedef alması sonucu ise en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok kişi de yaralandı.

Son 24 saatte İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına havadan ve karadan aralıksız düzenlediği bombardıman sonucu 30 Filistinlinin cesedi Han Yunus kentindeki hastanelere ulaştı.

İsrail uçakları Han Yunus'un merkezine şiddetli saldırlar düzenlerken, ölü ve yaralılara ulaşmaya çalışan ambulans ve kurtarma ekiplerini de hedef aldı.

Etiketler : işgalci İsrail Gazze saldırısı Filistin şehitleri
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