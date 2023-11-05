VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı: 1 İsrailli öldü
Gazze'deki Filistin hükümetinden çağrı: "Tüm hastaneler bombardıman altında"
İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresini bombaladı
FETÖ'den İsrail'e destek ziyareti: Terörist Enes Kanter, Yahudi okulunda
Türkiye-Bosna Hersek siyasi istişareleri Ankara'da gerçekleşecek
MSB duyurdu: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
05 Kasım 2023 Pazar 20:36:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 20:36:00

İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresini bombaladı

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresini hedef alan şiddetli saldırılar düzenledi.

Filistinli güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Endonezya Hastanesinin çevresindeki Şeyh Zayid Konutlarını hedef aldı.

Saldırılarda Şeyh Zayid Konutlarındaki iki daire tamamen yıkılırken, ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi alınamadı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, El-Alemi Mahallesi ve Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere ait çok sayıda evi bombaladı. Saldırılarda 3 kişi öldü, 16'dan fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : israil saldırısı GAZZE FİLİSTİN ENDONEZYA HASTANESİ
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim

Şehit ve gazi ailelerine özel gösterim
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX