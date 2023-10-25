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25 Ekim 2023 Çarşamba 19:22:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 19:22:00

İsrail, Gazze'de bir mahalleyi bombaladı: 26 Filistinli şehit oldu

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de bir mahalleye düzenlediği saldırıda 26 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 26 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de El Cela ve El Yermük Caddeleri arasında kalan mahalleyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mahalleye kısa süre önce düzenlenen yoğun saldırıda 26 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının konut ve binaları hedef aldığı saldırı sonucu bölgede büyük yıkım meydana geldi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : Gazze saldırısı İsrail işgali Filistin şehitleri
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