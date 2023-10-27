27 Ekim 2023 Cuma 20:38:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 20:38:00
İsrail: Gazze Şeridi'ndeki operasyonları genişlettik
Kaynak: AA
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İsrail Ordu Sözcüsü, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.
İsrail Ordu Sözcüsü, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.
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