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27 Ekim 2023 Cuma 20:38:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 20:38:00

İsrail: Gazze Şeridi'ndeki operasyonları genişlettik

Kaynak: AA

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İsrail Ordu Sözcüsü, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.

Etiketler : Gazze Saldırısı İsrail Operasyonu Kara Operasyonu
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