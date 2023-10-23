24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.

'İşgali yaşayan bir çocuksun... Bugün annesini saçından tanıyan 'O benim annemdir' deyip annesinin şehit olduğunu öğrenen kızları çok iyi anlarsın. Ya da kardeşinin başına gelip ona Kelime-i Şehadeti öğreten ve onu şehadete uğrayan abileri de sen çok iyi anlarsın. Ya da yine şehit olduğunu öğrendiğinde ona son vedası olduğunda 'Lütfen ne olur, saçından bir tutam alayım' deyip kardeşinin saçından eline alıp onu koklayan ağabeyi de kardeşi de çok iyi anlarsın. Kucaklarındaki şehit çocuklarını 'Biz nereye gidelim' diye saklamaya çalışan anneleri de çok iyi anlarsın. Bu programı yapmaktaki amacım seni üzmek değil, bir taraftan da şu anda bir katliam var. Buna savaş diyemiyoruz, bu bir işgal. Bu bir soykırım... Tıpkı yine o 1992'de Hocalı katliam olduğu gibi... Ne hissediyorsun? Yani 'Aslında onu ben de yaşadım, biz de yaşadık' diyebilir misin?' sorusuna yanıt veren Azerin, şöyle konuştu:

"Esra Hanım tabii ki işgali gören, o işgali kendi damarlarında akan kana kadar hisseden bir insan gibi ben buna nasıl tepki verebilirim? Bu gerçekten de faciadır. Bu bir insanlık faciasıdır. Mesela bizim topraklarımız otuz sene işgalde kaldı. Otuz sene boyunca hem devlet hem de halk olarak dünyaya Hocalı'da olanı haykırdık. Ama dünyanın yüzde doksanı kulaklarını tıkamıştı, gözlerini yummuştu. Hiç kimse bunu duymak istemiyordu. Bugün Filistin'de olanlar da aynı o gün bizim yaşadığımızdır" dedi ve ekledi: "Vicdanım sızlıyor benim..."

"TÜRK'ÜN ŞANLI BAYRAĞINI KUDÜS'E ASACAĞIZ"

Programın devam eden bölümünde ise sanatçı Azerin, Türk halkının gönlünde yer edinmiş olan 'Çırpınırdın Karadeniz' türküsü için "Zafer türküsü oldu, inşallah onların da zafer eseri olsun" ifadelerini kullandı ve eseri canlı olarak stüdyoda seslendirdi.