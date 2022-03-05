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05 Mart 2022 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 22:14:00

İsrail Cumhurbaşkanı, Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek

Kaynak: AA

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İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Herzog, Türkiye Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine, eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

İsrail, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreni ile karşılanacak Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, "İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları" görüşecek.

Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul'da Musevi cemaati mensuplarıyla da buluşacak.

İsrail Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca, Başkan Erdoğan'ın, Herzog göreve başladığında seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etmek için onu aradığına işaret edildi. Söz konusu görüşmenin, "İsrail ile Türkiye arasında son yıllarda süren kopukluğun ardından, yeniden bir diyaloğun başlamasına yol açan bir görüşme olduğuna" dikkat çekildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Başkan Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.

Başkan Erdoğan, "Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız." demişti.

Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da geçen ay Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Başkan Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan mevkidaşı Herzog'a teşekkür etmişti.

Etiketler : Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanlığı Beştepe ankara
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