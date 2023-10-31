İsrail Cibaliye'de mülteci kampını vurdu! Saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişi şehit oldu

İsrail Cibaliye'de mülteci kampını vurdu! Saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişi şehit oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 25. gününde de devam ediyor. Cebaliye Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki bir evin hedef alınması sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Mısır sınırına yakın Rafah kentinde Ebu Şemmale ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 18 kişi yaşamını yitirdi.

Rafah kentindeki Batı Mülteci Kampı bölgesinde ikamet eden Hicazi ailesinin evini hedef alan İsrail uçaklarından atılan bombalar 9 Filistinlinin ölümüne, birçoğunun da yaralanmasına sebep oldu. Gazze'nin kuzeyindeki bir evin bombalanması sonucu biri 6 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Bombardıman sebebiyle yıkılan evin enkazı altında kalanların olduğu ifade edildi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Ebu Seriyye ailesinin evinin bombalanması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. İsrail savaş uçakları ayrıca, kentin kuzeybatı kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahye ve Beyt Hanun bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.

Mısır sınırına yakın Rafah'ın doğusu, Han Yunus, el-Beric bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu. Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva'da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Ayrıca İsrail uçakları, Gazze'nin birçok bölgesine gece boyu aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürdü.

İSRAİL GÜÇLERİ, GAZZE'DE HENÜZ BİR YAŞINI DOLDURMAMIŞ 133 BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ

İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze Şeridi'nde, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebek öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7-26 Ekim tarihleri arasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık bir rapor yayımladı. Rapora göre, 7-26 Ekim tarihlerinde İsrail saldırılarında, ölen 7 bin 28 kişinin 2 bin 913'ünü çocuklar oluşturuyor.

İsrail saldırılarında, henüz bir yaşını tamamlamamış 133 bebek, 1 yaşındaki 153, 2 yaşındaki 158 bebek olmak üzere 444 bebek yaşamını yitirdi. İsrail bombardımanlarında, 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki (4-13 yaş) 1527, lise çağındaki (14-17yaş) 523 çocuk hayatını kaybetti. Saldırılardaki can kayıplarının 2 bin 262'sini kadınlar oluştururken, 60 yaş üzeri de 462 kişi öldürüldü. Raporda, saldırılarda ölen 281 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

22:45 İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki ağır yaralılardan 81'inin tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledileceği bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı.

20:21 Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışmanın yoğunlaşmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler, çatışmalarda insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

19:19 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 çalışanının daha öldürüldüğünü duyurdu.

19:14 İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda iki askerinin öldüğünü açıkladı

18:51 İsrail bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket atılması sonucu 4 İsrailli yaralandı.

18:36 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki 13 hastaneye yönelik boşaltma emri verdiğini belirterek, yaşam desteğine bağlı hastalar ve kuvözdeki bebeklerin taşınmasının ölümle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

İsrail mülteci kampını vurdu: Saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

16:19 Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Ortodoks Kültür Merkezine saldırısını kınadı

16:14 İsrail-Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.

16:04 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki kanser tedavi merkezinin (Türk-Filistin Dostluk Hastanesi) etrafındaki hava saldırıları son derece endişe verici. Bu gerçekten ölüm kalım meselesi.

16:01 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerleyişini artırdığını duyurdu

15:22 İsrail ordusu, kara birliklerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde, Filistinli gruplarla "şiddetli çatışmalara" girdiğini bildirdi.

15:09 İsrail ordusu: Kızıldeniz bölgesinden atılan füze, hava savunma sistemince imha edildi

14:37 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusuyla abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede çatışmaların devam ettiğini duyurdu.

14:36 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a bağlı komutana suikast düzenlediğini duyurdu

14:21 BM: Hastanelerin hedef alınması uluslararası insancıl hukukun ihlalidir

13:07 Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarında 3 askeri aracı imha ettiklerini ve çatışmada 1 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu

13:00 UNICEF: Gazze'de artan çocuk ölümlerinden endişe duyuyoruz. Gazze, çocuklar için bir mezarlığa dönüşüyor.

12:33 İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

11:59 ABD Temsilciler Meclisine İsrail için 14,3 milyar dolarlık yasa tasarısı sunuldu.

11:55 İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas şehrindeki saldırıda, 7 Filistinli yaralandı.

11:50 İsrail ordusu, topraklarına doğru yaklaşan bir "hava hedefinin" tespit edildiğini ve siviller için herhangi bir risk ve güvenlik tehdidi olmadığını aktarırken, yerel basın söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan Kızıldeniz üzerinde imha edildiğini yazdı.

11:24 ABD'nin, "İran'dan gelebilecek tehlikelere karşı", İsrail'de varlığını yalanladığı gizli bir askeri üssü olduğu iddia edildi.

11:14 İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze Şeridi'nde, henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebek öldü.

10:30 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'nin şu anda yeryüzündeki cehennem olduğunu söyledi.

10:25 İsrail ordusunda, Filistinli gruplarla çatışmada ölen asker sayısı 315'e yükseldi.

10:03 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "insani hukuk ve savaş hukukunu" takip edip etmediğine ilişkin sorulara kaçamak yanıtlar verdi.

09:46 İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 300 yeri vurduğunu bildirdi

09:40 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği gece baskınlarında, onlarca Filistinliyi gözaltına aldı ve bazılarını yaraladı

08:55 İsrail güçleri, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesindeki evini, patlatıcılar kullanarak yıktı.

05:26 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze'de devam eden saldırılara ilişkin, İsrail ile birçok Batılı ülkenin, BM üyelerinin ezici çoğunluğunun şiddetin sona ermesi gerektiği yönündeki görüşlerini açıkça göz ardı ettiğini belirtti.

05:14 İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

04:27 İsrail savaş uçaklarının, gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini vurmaya devam ettiği belirtildi.

04:08 İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

03:20 Hamas Hareketinin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu.

02:51 İsrail ordusu, kısa süre önce Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.

02:43 Güney Afrika Cumhuriyeti, uluslararası topluma, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin soruşturulması ve bunlardan sorumlu tutulması çağrısından bulundu.

01:42 Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki İsrail saldırılarında son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70'inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu belirtti.

01:28 İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

00:35 Beyaz Saray, "abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının durmasının doğru cevap olmayacağı, bunun şu an Hamas'a fayda sağlayacağı" görüşünü paylaştı.

00:20 İngiltere Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri Paul Bristow, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı.