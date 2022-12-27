İsrail Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

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27 Aralık 2022 Salı 16:02:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 16:02:00

İsrail Büyükelçisi Lillian, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lillian, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Lillian'ın Türkçe "Nasılsınız?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sağ olun siz nasılsınız?" yanıtını verdi.

Lillian'ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan israil güven mektubu
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