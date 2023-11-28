Geçici ateşkeste 5. gün: 30 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani aranın" son gününde sıcak bir gelişme yaşandı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

Bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray sözcüsü, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin 2 gün daha uzatılması kararını teyit ettiklerini belirterek, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

11 İSRAİLLİ REHİNE İLE 33 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

11 rehine Hamas tarafından Kızıl Haç'a teslim edildi. İsrail ordusu teslim edilen İsrailli rehinelerin ülkelerine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Katar Dışişleri de Hamas'ın bıraktığı rehinelerin 3'ünün Fransız, 2'sinin Alman, 6'sının da Arjantinli olduğunu açıkladı.

Gece saatlerinde ise 11 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin 30'unun 18 yaş altı çocuk, 3'ünün de kadın olduğu belirtildi.

BUGÜN 10 KİŞİ SERBEST BIRAKILACAK

İsrail'in Maarif ve Haaretz gazetelerinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'den bugün salıverilmesi planlanan İsraillilerin isim listesini aldıklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.

Haaretz'in haberinde İsrail'e ulaşan listedeki bugün serbest bırakılacak İsraillilerin 10 kişiden oluştuğu belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.

HAMAS'TAN "İSRAİL İLE YENİ BİR ESİR TAKASI MUTABAKATI YAPABİLİRİZ" AÇIKLAMASI

Hamas, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatı yapmak istediklerini belirtti.

Açıklama Hamas'ın Lübnan'daki yetkilisi Halil el-Hayye'den geldi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan yetkili, başlangıçtan beri esir takası konusunda ciddi olduklarını belirterek, İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları da içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır." diyerek yanıtsız bıraktı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

19:01 İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara"nın beşinci gününde, yardım taşıyan 31 tır ile bir yakıt tankerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildiği bildirildi.

18:40 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

18:40 Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

18:35 Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

18:01 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun 7 Ekim'de başarısız olduğu mesajını yineledi

17:41 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İsrail ordusu, birbirlerini abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalara verilen geçici "insani arayı" karşılıklı ihlal etmekle suçladı

16:28 Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde daha uzun süreli "insani ara" için mutabakata varmayı amaçladıklarını belirtti

16:22 Hamas, İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenleme çağrısı yaptı

16:20 İsrail, Batı Şeria'da 53 günde geçen yıldan daha fazla Filistinliyi öldürdü

16:08 Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısının 3 bin 290'a yükseldiğini bildirdi

15:54 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de çatışmalara verilen "insani aranın" mümkün olduğunca uzun sürmesini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi

15:35 İsrail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın "insani aranın" uzatılması ve esir takasının sürdürülmesi konusunu görüşmek üzere Doha'ya gittiği bildirildi.

15:35 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'e sivil kayıpların her zaman kararlı bir şekilde önlenmesi gerektiğini açıkça ifade ettiklerini söyledi.

15:30 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaraladığı 14 yaşındaki Amr Ahmed Cemil Vahdan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

15:12 İsrail ordusundan, 7 Ekim'den bu yana 202'si ağır olmak üzere 1000'e yakın askerin yaralandığı bildirildi.

14:50 Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Gazze'ye insani yardımların dağıtılmasının kolaylaştırılması için sınır kapısında tarama süreçlerinin hızlandırılması ve yakıt girişlerinin artırılması çağrısında bulundu.

13:52 İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında, Gazze Şeridi'ne pazartesi günü yardım taşıyan 200 tırın girdiği belirtildi.

13:49 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Çin'in dönem başkanlığında Gazze'deki durumu ele almak üzere 29 Kasım'da üst düzey toplantı yapacağı bildirildi.

13:48 ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Gazze'ye düzenlenecek herhangi bir yeni kara harekatında daha çok sivilin yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği konusunda İsrail'i uyardığı bildirildi.

13:47 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulmasını ve faillerin cezalandırılmasını talep eden bir mektup gönderdi.

13:18 İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuk esirlerden Muhammed Nezzal, hapishanede İsrail güçlerinin darbetmesi sonucu bilincini kaybedenler olduğunu söyledi.

13:05 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

12:26 Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyetin, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal ettiği belirtildi.

12:23 Ürdün, Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere, Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na gıda ve tıbbi yardımları taşıyan bir uçak gönderdi.

12:05 Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde hâlen 60 Filistinli kadın esir bulunduğunu bildirdi.

11:37 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsviçre aracılığıyla ABD'den Gazze'deki krizin yayılmasını istemediklerine dair mesajlar aldıklarını buna karşılık ABD'nin İsrail'e devasa silah sevkiyatları yaparak savaşın kapsamını artırdığını belirtti.

11:13 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile 9 Ekim'de Gazze'ye giderek 40 gün boyunca İsrail'in saldırıları altında hayat kurtarmak için mücadele veren Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'deki insani durumun halen "felaket" boyutunda olduğunu belirtti.

11:10 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan "insani ara"nın hemen öncesinde Gazze'ye ulaştığını ve karşılaştığı durumun hayal ettiğinden daha kötü olduğunu belirtti.

11:07 ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland Kent Konseyi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılması için toplanan kent konseylerine dahil oldu.

10:40 İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden Yasemin Şaban, işgal altındaki Batı Şeria'da direnişin izinde kalacaklarını söyledi.

09:45 ABD'de bir grup yerel siyasetçi, aktivist ve oyuncu, Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde 5 günlük açlık grevi başlattı.

09:40 İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden Attaf Ceradat (50), İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların 7 Ekim'den sonra ciddi şekilde darbedildiğini ve aşağılandığını belirterek, "Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm." dedi.

08:08 İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında vurduğu Filistinli hayatını kaybetti.

07:09 Fas'ta muhalefet Milletvekili Fatıma et-Temini, ülkesinin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

05:05 İsrail, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isim listesini aldığını duyurdu.

04:36 Ürdün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasındaki "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

03:09 Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi.

02:46 İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladı.

00:58 İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan etkinlikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı, Filistin'e destek mesajları paylaşıldı.

00:39 Hamas, varılan mutabakat kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.