İsrail, Batı Şeria'daki Tubas Sağlık Müdürlüğüne saldırdı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Tubas Sağlık Müdürlüğü binasına saldırarak ana kapısını yerinden söktüğü ve binadaki kameraların kayıtlarına el koyduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Sağlık Müdürlüğüne yönelik saldırısının kınandığı açıklamada, uluslararası sağlık örgütlerine İsrail'in Filistin sağlık sektörüne ve sağlık çalışanlarına yönelik tekrarlanan saldırılarına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sabahın erken saatlerinde Tubas kentine baskın düzenleyerek Filistinli 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 462 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.