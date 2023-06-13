MİT'in ardından Dışişleri Bakanlığı'na geçen Hakan Fidan hakkında İsrail basınında önemli bir analiz yayımlandı. Jerusalem Post, analizinde Fidan'ın, Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde önemli roller üstlendiği belirtildi. "Yeni Türk Dışişleri Bakanı, İsrail ile iş birliğinde büyük rol oynadı" başlıklı yazıda "Fidan, uzun yıllar İsrail ile ilişkilerde kilit rol oynayan ve ülkeler arasındaki gerilimli zamanlarda bile İsrail istihbarat liderliğiyle bağlantıları olan biri" ifadeleri kullanıldı.

KATMA DEĞERİNE ODAKLANACAK

İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü Mitvim'in Başkanı Nimrod Goren de analizde Fidan'ın, son yıllarda "İsrail-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye yönelik hamlelere öncülük ettiğini" söyledi. Yazıda Fidan'ın büyük bir deneyime ve bilgiye de sahip olduğu vurgulandı. Analizde görüşlerine yer verilen New York Eyalet Üniversitesi Denizcilik Koleji'nden Prof. Mark Meirowitz, şunları dile getirdi: "Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erişiminin ve onunla yakın ilişkisinin, diplomasiyi desteklemesi ve Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri ileriye dönük olarak büyük ölçüde iyileştirilmesi umuluyor. Fidan, ikili ilişkiyi önemli ölçüde geliştirmeye yardımcı olacak geçmişe ve deneyime sahip. Fidan, Türkiye ile İsrail arasındaki önemli ikili ilişkinin katma değerine odaklanacaktır."