VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas'tan esir açıklaması: 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli
İsrail hükümeti duyurdu! Gazze'de 4 gün geçici ateşkes
İsrail basın katlediyor! 2 gazeteci daha yaşamını yitirdi
İşgalci Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir okulu ateşe verdiler
İsrail Gazze'de 44 kadın ve çocuğu daha katletti
İşgalci İsrail devlet televizyonu duyurdu: Rehine takasında anlaşma sağlandı
22 Kasım 2023 Çarşamba 04:34:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 04:34:00

İsrail basın katlediyor! 2 gazeteci daha yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları beklenen insani ateşkes öncesinde kentin birçok bölgesinde yoğunlaşırken, bir gazeteci savaş uçaklarının bombardımanında, bir gazeteci de keskin nişancının kurşunlarıyla hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanında al-Quds Today televizyon kanalında çalışan gazeteci Muhammed Nebil el-Zok yaşamını yitirdi.

WAFA, Ray el-Filistin radyosunda çalışan gazeteci Asım el-Burş'un vefatını da doğruladı.

Filistin Roya News haber sitesi ise el-Burş'un Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki es-Saftavi bölgesinde İsrailli keskin nişancının ateş açması sonucu öldüğüne dikkati çekti.

El-Zok ve es-Saftavi'nin ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısı 6'sı kadın 64'e yükseldi.

Gazze'den gelen bilgilere göre, İsrail ile Hamas arasında beklenen ateşkes anlaşması öncesinde İsrail ordusunun kente saldırıları yoğunlaştı.

İsrail ordusunun birçok bölgeyi aralıksız hedef almayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Wafa en son Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Etiketler : İsrail saldırısı Gazze bombardımanı Gazeteci ölümü
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX