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28 Ekim 2023 Cumartesi 22:24:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 22:24:00

İsrail barbarlığı sınır tanımıyor: Elon Musk'ın internet desteğini kınadılar

Kaynak: AA

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İsrail İletişim Bakanı: Elon Musk'un uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz.

İsrail İletişim Bakanı: Elon Musk'un uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz.

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Etiketler : Elon Musk STARLİNK İSRAİL GAZZE
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