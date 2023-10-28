28 Ekim 2023 Cumartesi 22:24:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 22:24:00
İsrail barbarlığı sınır tanımıyor: Elon Musk'ın internet desteğini kınadılar
Kaynak: AA
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İsrail İletişim Bakanı: Elon Musk'un uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz.
İsrail İletişim Bakanı: Elon Musk'un uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz.
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