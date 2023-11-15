"İsrail askerleri Hamas'a ait tünellerde kaydedildi" iddiası yalanlandı

İsrailli gazeteci Eddie Cohen tarafından paylaşılan görüntülerin, "İsrail askerleri tarafından Gazze'de Hamas'a ait tünellerde kaydedildiği" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı, söz konusu görüntülerin İsveç'te kaydedildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli gazeteci Eddie Cohen tarafından paylaşılan görüntülerin, "İsrail askerleri tarafından Gazze'de Hamas'a ait tünellerde kaydedildiği" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, İsveç'teki eski bir verici merkezine ait olduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."