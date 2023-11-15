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15 Kasım 2023 Çarşamba 23:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 23:00:00

"İsrail askerleri Hamas'a ait tünellerde kaydedildi" iddiası yalanlandı

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İletişim Başkanlığı, İsrailli gazeteci Eddie Cohen'in paylaştığı "İsrail askerleri tarafından Gazze'de Hamas'a ait tünellerde kaydedildiği" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin, İsveç'teki eski bir verici merkezine ait olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli gazeteci Eddie Cohen tarafından paylaşılan görüntülerin, "İsrail askerleri tarafından Gazze'de Hamas'a ait tünellerde kaydedildiği" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı, söz konusu görüntülerin İsveç'te kaydedildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli gazeteci Eddie Cohen tarafından paylaşılan görüntülerin, "İsrail askerleri tarafından Gazze'de Hamas'a ait tünellerde kaydedildiği" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, İsveç'teki eski bir verici merkezine ait olduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Etiketler : iletişim başkanlığı iddia dmm hamas israil filistin
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