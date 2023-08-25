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25 Ağustos 2023 Cuma 22:25:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 22:25:00

İsrail askerinin zulmü bitmiyor! Filistinli genç hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İsrail askerlerinin geçen ay Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermiyle vurarak yaraladığı Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin Devlet Televizyonu, temmuz ayı başlarında İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermiyle vurarak yaraladığı 20 yaşındaki İzzeddin Kenan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi günü, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na askeri operasyon düzenlemişti. İsrail güçleri, 48 saat süren kuşatmada, havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinliyi öldürmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinliyi yaralamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve ihlalleri sonucunda ciddi bir gerilime tanık oluyor.

Etiketler : israil filistin gazze
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