İsrail acı ve ölüm yağdırıyor! Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'ye 18 gündür bomba yağdıran İsrail ordusu, öğle saatlerinde kuzeydeki bölgelere yeniden yoğun saldırı başlattı.

Savaş uçakları Beyt Hanun Mahallesi'nin de yer aldığı bölgelere çok sayıda saldırı düzenledi.

Hava saldırılarının yanı sıra İsrail ordusuna ait obüsler de bölgeyi bombaladı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde sınıra yakın bölgelerden dumanlar yükseldi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

21:39 Uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın saldırılarından Filistinli sivillerin sorumlu tutulmaması gerektiğini belirterek bu nedenle İsrail'in sivillere zarar vermemek için mümkün olan her türlü önlemi alması gerektiğini söyledi.

20:19 Filistin'in Abuja Büyükelçisi Abdullah Abu Shawesh, "bazı İsrail yanlısı Batılı liderlerin Filistinlilere yönelik soykırıma tam askeri ve siyasi destek vermek için benzeri görülmemiş yolculuğa çıkmalarının talihsiz bir durum" olduğunu söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Bir günde çoğu çocuk 3 bin 150 kişide çeşitli salgın hastalık vakaları tespit edildi.

20:03 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine yakın beldeler ve çevresine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan-İsrail sınır hattındaki çatışmalarda 7 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.

19:45 BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Yakıt sağlanmazsa Gazze'deki çalışmalarımızı yarın akşam durdurmak zorunda kalacağız ve bu nedenle insanlar ölebilir

19:23 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesini iptal ettiğini duyurarak "7 Ekim'den sonra dengeli bir yaklaşıma yer kalmadığını ve Hamas'ın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" söyledi.

19:15 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze'de Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması için Kızılhaç ve Katar'ın devreye girmesini talep etti.

18:53 Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin "Uluslararası toplum olarak, birlik halinde, akan kanı durdurmalı ve çatışmaların bölgeye yayılmasını engellemeliyiz." dedi.

18:09 İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyaretini protesto etmek için gösteri düzenledi.

17:49 Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "BMGK'nin Gazze'deki katliamı durdurmadaki başarısızlığının devamı kabul edilemez" dedi.

16:11 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde üç bölgeyi hedef alan saldırılarında en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

15:56 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Tamara Alrifai, Gazze'de görevli 35 UNRWA personelinin öldürülmesine ilişkin, "Bazı meslektaşlarımız İsrail saldırılarında öldürülse de bunu hepsi için doğrulayamam." ifadelerini kullandı.

14:07 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde sağlık sistemi tamamen çöktü.

14:06 İsrail ordusu Gazze'de yüzlerce yaralanın tedavi gördüğü Şifa Hastanesi çevresine saldırı düzenledi. Saldırı sonrası hastane ve çevresini duman bulutu kapladı.

14:01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 5 bin 791'e yükseldi.

12:49 İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyini savaş uçakları ve obüslerle yoğun şekilde vuruyor.

12:45 İsrail polisi, İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Maisa Abd el-Hadi'yi "Hamas'a destek" verdiği iddiasıyla gözaltına aldı.

12:29 Bosna Hersek'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, İsrail'in sivilleri ve altyapıyı hedef aldığı Gazze için yardım kampanyası başlattı.

12:16 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesi ile Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin, "Lübnan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Hizbullah'ın ateşle oynadığını düşünüyorum." dedi.

12:00 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 400'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. IDF, saldırı anlarının görüntülerini de paylaştı.

11:59 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye tıbbi malzeme, yoğun bakım ekipmanları ve jeneratörler taşıyan 2 uçağın Mısır'a ulaştığını bildirdi.

11:28 İsrail'in Gazze'yi bombalamaya başladığı 7 Ekim'den bu yana hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara yönelik ağır yaptırım ve cezalar uyguladığı bildirildi.

11:20 Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, İsrail'in Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle "Gazze'de İnsanlık Ölmesin" sloganıyla insani yardım kampanyası başlattı.

11:20 ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch, İsrail'in olası kara saldırısının "Gazze'deki masum Filistinliler için felaket olacağını" belirtti.

11:08 İsrailli uzmanlar, ordunun, Filistinli silahlı gruplarla çatışmalarda verilecek kayıpların yanı sıra Lübnan veya Suriye'den yeni cephelerin açılabileceği ihtimali ve ABD'nin esirler için Tel Aviv yönetimine ilettiği talep nedeniyle Gazze Şeridi'ne kara harekatını ertelediğini belirtiyor.

11:00 Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon 300 bin Filistinli bir yandan İsrail bombalarından korunmaya çalışırken diğer yandan da yiyecek, içecek, ilaç ve yakıt kıtlığının pençesinde kıvranıyor.

10:47 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 50'yi aşkın Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

10:36 Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmanın yolunun Arap ülkelerinin birleşmesinden ve daha fazla koordinasyonundan geçtiğini söyledi.

10:30 Kudüs Rum Ortodoks Başpiskoposu Hana Atallah, Batı'daki kiliselere seslenerek, İsrail'in Gazze'de uyguladığı toplu cezalandırma politikalarına karşı "güçlü bir karşı duruş" sergileme çağrısında bulundu.

10:19 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

10:02 Katar Emiri: Artık yeter! İsrail'in sınırsız bir şekilde (insan) öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı.

09:56 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 7 Ekim'den bu yana "35 meslektaşlarının" öldüğünü duyurdu.

09:54 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas'ın elindeki iki rehinenin serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

08:54 ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki tüm rehineler serbest kaldıktan sonra İsrail-Filistin çatışması için ateşkesi görüşebileceklerini söyledi.

08:09 MSB: Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün gerçekleşen iki sortinin ardından bugün de sabah 06.00'da ve 07.30'da Hava Kuvvetlerimize ait iki uçak daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara'dan Mısır'a hareket etti.

08:01 İsrail ordusu son bir gün içerisinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400 yeri vurduğunu duyurdu.

07:05 Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail ordusuyla çıkan çatışmalar sonucunda iki mensubunun öldüğünü duyurdu.

06:50 Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırıları 18'inci gününe girerken, bir gecede 110 Filistinli yaşamını yitirdi.

05:36 Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "toplu katliamı destekleyen" Batı dünyasının, insanlık sicilinden kaydının düştüğünü söyledi.

04:23 Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde yakıtın bitmesi sonucu elektriklerin kesilmesinin bir insanlık suçu olduğunu duyurdu.

03:59 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Şeba Çiftlikleri'nde (Dov Dağı) bulunan bir hücreye, İsrail'e roket atma girişiminde bulunacakları iddiasıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

03:31 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki evlere baskınlar düzenleyerek, arama tarama operasyonları yaptı.

02:32 İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

01:22 Hollanda'da bir grup anne, Gazze'de öldürülen çocuklar için sessiz yürüyüş düzenledi.