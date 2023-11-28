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İsrail 33 Filistinli kadın ve çocuğu esiri serbest bıraktı
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28 Kasım 2023 Salı 02:29:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 02:29:00

İsrail 33 Filistinli kadın ve çocuğu esiri serbest bıraktı

Kaynak: AA

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İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı

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Etiketler : İsrail Filistin esir
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