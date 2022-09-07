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07 Eylül 2022 Çarşamba 08:12:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 08:12:00

İSPARK'ın özel otoparklardan farkı kalmadı! Tepki çeken 'etkinlik' tarifesi

Kaynak: DHA

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İstanbul'da konser ve spor karşılaşmaları gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği bölgelerde, otoparklar 'etkinlik' tarifesi altında yüksek ücretler alması tepki çekti. Özel otoparklar etkinliğe gelenlerden birkaç saatliğine 150 liraya kadar ücret alırken İSPARK ise tam gün ücreti talep ediyor. Otopark görevlileri etkinliğe gelenleri ise genellikle üzerlerindeki formalardan ya da giyimlerinden tanıyor. Vatandaşlar uygulamaya isyan etti.

İstanbul'da, konser ve maç gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği bölgelerde, otoparklar 'etkinlik' tarifesi altında yüksek ücretler alıyor. Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli'de özel otoparklar etkinliğe gelenlerden bir kaç saatliğine 150 liraya kadar, İSPARK ise tam gün ücreti alıyor. Küçükçiftlik Park'ın girişindeki İSPARK otoparkın tabelasında yazılı olan tarifeye göre 1-2 saatlik park için 23 lira, 2-4 saatlik park için ise 30 lira alınırken, konser veya maç için gelen sürücülerden 'etkinlik' başlığı adı altında tam gün ücreti olan 50 lira talep ediliyor. Civardaki özel otoparklarda da etkinlik günlerinde otopark ücretleri üç katına kadar çıkıyor. Maç izlemek için gelen Dündar Kan, "Beşiktaş maçına geldim. Otopark için 2 saate 100 lira verdim. Yoğunluktan dolayı şu an yer bulunmuyor zaten. Geçen hafta arabasız geldim, çıkışta 5 kilometre yürüdüm taksi bulamadım" dedi. Hüseyin Türkoğlu ise etkinlik günlerinde otopark ücretlerinin çok fazla arttığını belirterek, "Aracımı özel otoparka bıraktım, maç günü olduğu için 3 saatliğine 150 lira verdim. Normalde gelsek 20 lira ama maç günü buraların kapanmasından dolayı yüksek ücret veriyoruz" diye konuştu.

MAÇ GÜNÜ 2 KAT ZAM

Maç izlemeye gelen Fatih Düzen, "Aracımı İSPARK'a bıraktım. Fiyatlarına baktım ortalama fiyatları 40-60 lira arası" dedi. İsmini vermek istemeyen başka bir vatandaş ise şunları söyledi: "Konser günleri buraya hiç gelmeyin, otopark fiyatları uçtu. Ya yürüyeceksiniz ya da scooter kullanacaksınız başka yolu yok. Maç günü otopark fiyatları 2 katına çıkıyor."

Etiketler : Maç izleme Aracımı İSPARK İSPARK Küçükçiftlik Park
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