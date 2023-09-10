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10 Eylül 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 09:00:00

İSPARK'ın Bayrampaşa'daki kapalı otoparkında araçlara zarar verildi

Kaynak: AA

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Bayrampaşa'daki İSPARK kapalı otoparkında yaklaşık 20 aracın camları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'a ait Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'na gelenler, park halindeki araçlarının camlarının kırıldığını gördü.

Bu şekilde yaklaşık 20 aracın camlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldığı tespit edildi.

Mağdur Onur Özkardeş, saat 20.00'de otoparka geldiğini ve aracını camları kırık şekilde bulduğunu belirterek, "Buradaki herkesin zaten istediği mal ve can kaybının sağlanması. Hem de bir kişi buraya bakıyor. İki katlı kapalı bir otopark. Dışarıda ne yer bulabiliyorsunuz ne güvenlik sağlayabiliyorsunuz" diye konuştu.

"BURADAKİ İNSANLARIN ÖNCELİĞİ ŞU AN HASARIN GİDERİLMESİ VE TABİİ Kİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI"

Vatandaşların otoparkı güvenli olduğunu düşünerek tercih ettiklerini anlatan Özkardeş, şunları söyledi:

"Buradaki insanların önceliği şu an hasarın giderilmesi ve tabii ki güvenliğin sağlanması. Buraya kameralar koyulması, güvenlik sayısının artırılması istediğimiz bu. Taş atılmış şekilde sileceğin altında taş izi vardı. Cam patlamış komple. Kamera koyulsun, güvenlik koyulsun. Sadece kamera da bu işi çözmez. Güvenlik yetkilileri buraya gelsin. Nöbet tutsunlar gerekirse bu insanların can ve mal kaybı önlensin. Tespit edilen 15-20 araçta hasar var, herhangi bir şekilde bize taahhüt verilmiyor şu anda."

"İBB'YE ÜÇ SEFER MÜRACAAT ETTİM"

Aracını sürekli aynı otoparka bıraktığını ifade eden Semih Akgül de şöyle konuştu:

"Bizim burada güvenliğimiz yok, kameralar yok. İçeride güvenlik denen adamlar sürekli değişiyor. Burada çalışan İSPARK personeli. Hepimiz zamanında ödemelerini yapan insanlarız. Aşağıda eşimizi, kardeşimizi arabayla getirsek tinerciyle mi karşılaşacak? Arabanın başına bir şey mi gelecek? Bilmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesine üç sefer müracaat ettim. Üç seferinde de bana kopyala yapıştır cevap verdiler. Cumhurbaşkanlığına yazdım. Bekliyorum."

İSPARK'a ve İBB'ye yaptığı müracaatların cevapsız kaldığını kaydeden Akgül, bir yetkiliden "Kardeşler siz arabalarınızı buraya bırakıyorsunuz. Bizim sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Bunların sorununu gidereceğiz, sizin güvenliğinizi, can güvenliğinizi ve mal güvenliğinizi artıracağız" demesini beklediklerini aktardı.

İSPARK otoparkında araçları zarar gören vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini beklerken, emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Polis, araçlara zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler : ispark otopark bayrampaşa istanbul büyükşehir belediyesi
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