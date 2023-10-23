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23 Ekim 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 10:00:00

İSPARK logolu vurgun

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İstanbul'da park halindeki araçların üzerine İSPARK logolu etiketler yapıştırıldı; “Borcunuz var” yazısının yanındaki QR kod adresine ödeme yapılması istendi. İSPARK, “Bu bir dolandırıcılık girişimi” diyerek uyarıda bulundu.

İstanbul'da dolandırıcılar bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ona bağlı İSPARK'ı kullanarak vatandaşı çarptı. İddiaya göre dolandırıcılar, park halindeki otomobillerin camına İBB ve İSPARK logoları bulunan kare kodlu etiketler astı. Kağıdın üzerinde araç sahiplerinin park borcu olduğu, 24 saat içinde ödeme yapmaları gerektiği belirtildi. Ödemenin ise kâğıttaki QR kodu vasıtasıyla yapılması istendi.

'BÖYLE BİR UYGULAMA YOK'

Dolandırıcılık girişiminin ortaya çıkması üzerine İSPARK, suç duyurusunda bulundu. İstanbulluları yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyaran İSPARK'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sulh Ceza Hakimliği'nden ilgili siteye erişimin engellenmesi kararı aldırılmış ve failler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. QR kod ile borç ödeme şeklinde bir uygulamamız olmadığını bildirir, dolandırıcıların muhtemel yeni girişimlerine karşı İstanbulluları uyarırız."

Etiketler : ibb ispark dolandırıcılık
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