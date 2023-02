İspanyollar yardıma ilk koşanlardandı: Türk milleti güçlü ve metanetli

Dünyanın birçok ülkesi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ile büyük bir dayanışma gösterdi. 100 ülke yardım teklifinde bulunurken, bunlardan 77'si toplam 7 bin 846 personelle sahada faaliyetlerine devam ediyor. Bazı ülkeler ise gerek yüksek miktarlarda maddi yardım gerekse sahadaki geniş çaplı arama kurtarma destek faaliyetleriyle öne çıktı. İspanya da depremin ardından Türkiye için en hızlı ve efektif organize olan ülkelerden biri oldu. Afetin hemen ardından İspanya Donanması'na ait 4 gemi yardım ve personel yükleriyle yola çıkarken, İspanya Askeri Acil Durum Birimi (UME) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına başlamak için Adana üzerinden deprem bölgelerine intikal etti. Yeni Şafak, yardım faaliyetleri ve sahadaki durumla ilgili UME sözcüsü Aurelio Soto ile konuştu.

'ACILARI PAYLAŞTIK'

Bölgedeki durum hakkında bilgi veren Soto, depremin büyüklüğü nedeniyle ortaya çıkan felaketin farkında olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini ve diğer kurtarma ekipleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Depremzedelerle yakın olarak çalışmanın Türklerin ne kadar güçlü ve metanetli olduğunu kendilerine gösterdiğini ifade eden UME üyesi, "Onlara bu zor zamanlarda acılarını paylaşmaya izin verdikleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK DE VERDİLER

Soto'ya göre kurtarma ekibinin fiziksel olarak böyle bir durum için hazırlıklı olduğu kadar, aldıkları zihinsel eğitimler de çok önemli. Ekiplerinde farklı terapiler sunan psikoloğun da olduğunu belirten İspanyol görevli, aldıkları bu eğitimin depremde zarar görmüş kişilere duygusal olarak nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili kendilerine katkı sunduğunu ifade etti.

55 KİŞİLİK PROFESYONEL EKİP

Soto, 55 kişiden oluşan ve Birleşmiş Milletler sertifikalı İspanyol UME ekiplerinin, çalışmalarını depremden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'in farklı ilçelerinde yoğunlaştırdığını ifade etti. Ekiplerinin depremde yıkılan evlerdeki canlı kişileri arama ve kurtarma ile ölen kişileri enkazda bulup çıkartma gibi farklı alanlarda yetkinliğe sahip olduğunu belirten UME sözcüsü, kurtarma çalışmaları sırasında özel yetiştirilmiş köpekler ve insansız hava araçları gibi birçok imkandan faydalandıklarını da ekledi.

KURTARMA EKİPLERİNE ALKIŞLARLA VEDA

Bölgedeki çalışmalara katılmak için yurt dışından gelen arama-kurtarma ekipleri ülkelerine dönmeye başladı. Deprem bölgesinden gelen yabancı ekipler, ülkelerine dönmek için geldikleri İstanbul Havalimanı'nda alkışlarla karşılandı. İstanbul Havalimanı'nı işletmecisi İGA, ülkelerine dönen ekiplere teşekkür amacıyla dijital bilgi ekranlarından, destek veren ülkelerin bayraklarıyla birlikte 15 dilde "Dayanışmanız için teşekkürler" yazısı yansıtıldı. Ayrıca arama kurtarma ekipleri İGA Lounge'da özel olarak ağırlanırken, alanda oluşturulan özel bölgede hatıra defterine mesajlarını yazdı. İGA Buggy ile uçak kapılarına kadar götürülen ekiplere hatıra olarak nazar boncuğu ve üzerinde "teşekkürler" yazan kupa hediye edildi.

KOORDİNASYON ÇOK İYİYDİ

Türkiye'ye gelen gönüllü arama kurtarma ekibinin şefi Philippe Zuberbuhler, "Nepal ve Haiti'de katıldığımız arama kurtarma çalışmalarıyla karşılaştırırsak Türkiye'de yabancı kurtarma ekipleri ile yerel ekipler arasındaki işbirliği gayet iyiydi" dedi. İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan 15 kişilik Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) ekibinin şefi olarak Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Zuberbuhler, Elbistan'a 7 Şubat'ta ulaştıklarını ve 3 gün arama kurtarma çalışmalarına katıldıkların belirterek "Biz, ekip üyelerimiz ve bir köpeğimizle enkaz altındaki insanların yerini tespit ediyorduk. Enkaz altında hayatını kaybedenler varsa burayı ailelere veya AFAD, itfaiye gibi diğer Türk kurtarma ekiplerine gösteriyorduk." ifadelerini kullandı.

MİSAFİRPERVERLİK ÇOK ETKİLEDİ

Avusturya'dan bölgeye giden iki ekipten ilki olan Vorarlberg'den kısa adı SARUV arama kurtarma ekibi geri döndü. Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinden Türkiye'ye giden 32 kişilik sivil arama kurtarma ekibi de geri döndü. Ekipte görev alan sağlık çalışanı Laura Nusko, deprem bölgesindeki insanların orada arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplere çay ve yemek ikramında bulunup, teşekkür ettiklerini ifade ederek, "Beni en çok şaşırtan şey, (depremzedelerde) gördüğümüz inanılmaz misafirperverlik ve minnettarlık. Böyle bir durumda bunu gösteriyor olmaları beni çok etkiledi." görüşünü paylaştı.

GECEDEN SABAHA ÇALIŞTIK

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bulgar ekibin üyeleri de deprem bölgesinde Türk ekiplerle verimli bir iş birliği yürüttüklerini belirtti. Uzman ve gönüllülerden oluşan 25 kişilik Bulgar ekip, deprem bölgelerinde yürüttükleri çalışmaları, ülkeye dönüşlerinde Sofya Havaimanı'ndan anlattı. Arama kurtarma gönüllülerinden Rosen Terziev, "AFAD'dan arkadaşlarımızla birlikte verimli bir işbirliği yaptık. Orada da bizim gibi gönüllü olarak sahada çalışanlar vardı. Onlar da her türlü koordinasyonu sağladılar. Arkadaşlar durum bildirisi aldıktan sonra bizleri ilgili mekana götürürdü. Her gün farklı yerlerde çalıştık. Son derece yoğun bir görevdi. Elimizden geleni yaptık. Her gece sabaha kadar çalıştık. Gruplar halinde çalıştık. Enkazlar inanılmaz büyüklükte. Gördüğümüz şehir neredeyse yerle bir olmuş." ifadelerini kullandı.