VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanyol Meclisi'nde Netanyahu tepkisi: "Yatağında ölmemeli"
Mısır, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim kararını kınadı
ABD, Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı kişilere vize yasağı getirecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Türkmenistan'da
Bodrum'da 81 kaçak göçmen yakalandı
06 Aralık 2023 Çarşamba 02:41:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 02:41:00

İspanyol Meclisi'nde Netanyahu tepkisi: "Yatağında ölmemeli"

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail'in Gazze'ki soykırımının sorumlusu Netanyahu'yu hedef alan Katalonya Cumhuriyetçi Solu partisinin Meclis Sözcüsü Gabriel Rufian,'Benim bu kürsüden tek isteğim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, diğer bir savaş suçlusu (Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry) Kissinger gibi yatağında ölmemesi için Netanyahu'nun peşine düşmesidir.' dedi.

İspanya Meclisi, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısını ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde yoğun hava bombardımanı ile başlayan çatışmaları tartıştı.

Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda İsrail'e karşı en sert sözler, azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren ve ayrılıkçı bir politika izleyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin Meclis Sözcüsü Gabriel Rufian'dan geldi.

Rufian İsrail'in bir terör devleti olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İsrail'in 70 yıldan fazladır yaptığı bir devlet terörüdür. O yüzden çok daha kötüdür çünkü bir devlet terörüdür."

Soykırımın 7 Ekim'de değil, on yıllardır Filistin'de uygulandığını belirten Rufian açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu soykırımın 7 Ekim'de başladığı yanlıştır. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Bu Hamas'a karşı bir savaş değil. Bu Filistinlilere etnik temizliktir. İsrail'de (Binyamin) Netahyahu'nun liderlik ettiği aşırı liberal, yolsuz bir hükümet var. Netanyahu bir savaş suçlusudur, aynı Rusya'da (Vladimir) Putin gibi ama daha iyi bir basını var."

NETANYAHU YATAĞINDA ÖLMEMELİ

Rufian sözlerine şöyle devam etti:

"Beni endişelendiren İsrail'in satın aldığı sessizliktir. Gazze dünyanın en yoğun halkın yaşadığı yerdir. Öldürülenlerin yarısı çocuk, bunu nasıl adlandırabiliriz. Savaş mı? Benim için çok zor bu ifadeyi kullanmak. Soykırım? Evet benim için böyle denilebilir. İsrail'in hapishanelerinde çocuklar var. Ne suç işlemiş olabilirler? Ambulansları, okulları, hastaneleri bombalayarak ne çözüm aldılar? 2040'ta yine burada, Avrupa'da İsrail'in kınanmaya devam edilmesi olasıdır."

Katalan siyasetçi, "Benim bu kürsüden tek isteğim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, diğer bir savaş suçlusu (Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry) Kissinger gibi yatağında ölmemesi için Netanyahu'nun peşine düşmesidir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Netanyahu Gazze soykırım
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX