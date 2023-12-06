İspanyol Meclisi'nde Netanyahu tepkisi: "Yatağında ölmemeli"

İspanya Meclisi, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısını ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde yoğun hava bombardımanı ile başlayan çatışmaları tartıştı.

Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda İsrail'e karşı en sert sözler, azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren ve ayrılıkçı bir politika izleyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin Meclis Sözcüsü Gabriel Rufian'dan geldi.

Rufian İsrail'in bir terör devleti olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İsrail'in 70 yıldan fazladır yaptığı bir devlet terörüdür. O yüzden çok daha kötüdür çünkü bir devlet terörüdür."

Soykırımın 7 Ekim'de değil, on yıllardır Filistin'de uygulandığını belirten Rufian açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu soykırımın 7 Ekim'de başladığı yanlıştır. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Bu Hamas'a karşı bir savaş değil. Bu Filistinlilere etnik temizliktir. İsrail'de (Binyamin) Netahyahu'nun liderlik ettiği aşırı liberal, yolsuz bir hükümet var. Netanyahu bir savaş suçlusudur, aynı Rusya'da (Vladimir) Putin gibi ama daha iyi bir basını var."

NETANYAHU YATAĞINDA ÖLMEMELİ

Rufian sözlerine şöyle devam etti:

"Beni endişelendiren İsrail'in satın aldığı sessizliktir. Gazze dünyanın en yoğun halkın yaşadığı yerdir. Öldürülenlerin yarısı çocuk, bunu nasıl adlandırabiliriz. Savaş mı? Benim için çok zor bu ifadeyi kullanmak. Soykırım? Evet benim için böyle denilebilir. İsrail'in hapishanelerinde çocuklar var. Ne suç işlemiş olabilirler? Ambulansları, okulları, hastaneleri bombalayarak ne çözüm aldılar? 2040'ta yine burada, Avrupa'da İsrail'in kınanmaya devam edilmesi olasıdır."

Katalan siyasetçi, "Benim bu kürsüden tek isteğim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, diğer bir savaş suçlusu (Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry) Kissinger gibi yatağında ölmemesi için Netanyahu'nun peşine düşmesidir." ifadelerini kullandı.