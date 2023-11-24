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24 Kasım 2023 Cuma 16:09:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 16:09:00

İspanyol bakandan İsrail'i kızdıracak sözler: Netanyahu'ya baskının yapılması gereken yer Brüksel'dir

Kaynak: AA

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İspanya'da aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri ve eski Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra, "Gerçek, kalıcı bir ateşkesin sağlanması için Netanyahu'ya baskının yapılması gereken yer Brüksel'dir." dedi.

İspanya'da aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri ve eski Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra, İsrail'e karşı yeterli tepkiyi gösteremediği gerekçesiyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

Belarra, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile dün Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu ziyaretinden, Podemos olarak "büyük endişe duyduklarını" söyledi.

Basına açıklama yapan Belarra, "Bu ziyaret, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gereken savaş suçlusu Netanyahu'yu aklamaya yarayabilir." dedi.

Bella, "İspanya Başbakanı Sanchez'in esas gitmesi gereken yerin, kararların alındığı Brüksel olduğunu" savunarak "Gerçek, kalıcı bir ateşkesin sağlanması için Netanyahu'ya baskının yapılması gereken yer Brüksel'dir. Bizim ve İsrail'in planlı soykırımını gören dünyanın çoğunluğunun istediğinin bu olduğuna inanıyoruz. Aynı Putin'e olduğu gibi Netanyahu ve ekibine karşı da örnek olacak, ekonomik yaptırımların, silah ambargosunun uygulanacağı yer Brüksel'dir." diye konuştu.

AB'nin geçici veya daimi olarak İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesi gerektiğini vurgulayan Podemos lideri, "İnsanlar yoruldu, Filistin halkına karşı soykırım uygulanırken Avrupa Birliği'nin hiçbir şey yapmamasından bıktılar ve Brüksel'de atılacak somut adımlara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'da 31 Mart 2021'den 21 Kasım 2023'e kadar Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı olan Belarra, yeni kurulan azınlık sol koalisyon hükümetinde bakanlık almamıştı.

Podemos, koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakının içinde olmalarına rağmen "İsrail karşıtı söylemlerinden dolayı Belarra'nın bakanlık alamadığını, Başbakan Sanchez'in hükümet içinde İsrail'e karşı bu kadar sert tepki verilmesini istemediğini" savunmuştu

Etiketler : ione belarra AVRUPA BİRLİĞİ İSRAİL NETANYAHU GAZZE FİLİSTİN
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