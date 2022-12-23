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23 Aralık 2022 Cuma 11:11:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 11:11:00

İspanya'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder cezaevine konuldu

Kaynak: AA

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Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Atilla Önder cezaevine konuldu.

Dün akşam İspanya'nın başkenti Madrid'den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Önder'in, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Havalimanındaki Gaziosmanpaşa Adliyesi İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Birimi'ne çıkarılan Önder'in, hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okundu. Önder daha sonra cezaevine gönderildi.

Önder, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2013'te "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satıl alınması, taşınması, bulundurulması", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam toplamda 31 yıl 15 gün hapisle cezalandırılmış, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilmişti. Verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Önder kırmızı bültenle aranıyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün İspanya'da yakalandığını duyurduğu Önder, Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de dün teslim alınmış, uçakla İstanbul'a getirilmişti.

Etiketler : atilla önder ispanya uyuşturucu tutuklandı
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