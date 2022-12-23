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23 Aralık 2022 Cuma 14:36:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 14:36:00

İspanya'da hava yolları çalışanlarının grevi nedeniyle 70 kadar uçuş iptal edildi

Kaynak: AA

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İspanya'da ucuz tarifeli hava yolu şirketlerinden Vueling ve Air Nostrum'un çalışanlarının grevi sebebiyle gün içerisinde 70 kadar uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Kabin memurları ve pilotların maaş artışı talebiyle başlattıkları grev özellikle Santiago de Compostela, Malaga, Büyük Kanarya, Murcia, İbiza, Madrid ve Palma de Mallorca kentlerindeki havalimanlarını etkiliyor.

Noel Bayramı'nın haftasında yapılan ve programlı uçuşların yüzde 20'sini etkilediği belirtilen grev, çok sayıda turistin seyahat planlarını değiştirmesine yol açtı.

Sendikalardan yapılan açıklamalarda, kabin memurları ve pilotların Kovid-19 döneminde kesintiye uğrayan maaşlarında artış ve çalışma koşullarında iyileştirme talep ettiği ifade edildi.

Hava yolu şirketlerinin grev takvimi şöyle açıklandı:

Ryanair: 26, 27, 28, 29 Aralık ve 2, 3, 4, 5 Ocak 2023

Vueling: 23, 24, 25, 26, 30, 31 Aralık ve 1, 2, 5, 6, 8, 9 Ocak 2023

Air Nostrum: 23, 26, 27, 29, 30 Aralık ve 2, 3 Ocak 2023

İspanya Ulaştırma Bakanlığı, yasa gereği programlı uçuşların en az yüzde 77'sinin garanti edildiğini duyurdu.

Madrid'deki Barajas Havalimanı'nda özel güvenlik çalışanları da maaş artışı talebiyle süresiz greve başladı.

Etiketler : Kabin memurları Madrid Murcia İbiza Madrid ve Palma de
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