VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BDDK Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu'ndan TCMB'ye veda mesajı
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
AB: Şengen vizesi başvurularına ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil
Cacharel İlkbahar & Yaz '23 Koleksiyonu
U.S. Polo Assn. ile “Çiçek Bahçesi Etkisi”
İmam Hatip Spor Oyunları ödülleri sahiplerini buluyor
09 Haziran 2023 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 16:00:00

İspanya'da adliyede grev: 1 milyona yakın dava ertelendi

ABONE OL

İspanya'da adliye memurlarının 17 Nisan'da kısmi iş bırakmayla başlayıp 22 Mayıs'ta itibaren greve dönüşen eylemlerinden dolayı ülke genelinde 1 milyona yakın dava ertelendi.

Adliye memurlarının maaş zammı talebiyle yaptığı grev, ülkede 45 bin çalışanı etkiliyor.

AA'nın haberine göre, Adalet Bakanı Pilar Llop ve Adalet Devlet Sekreteri Tontxu Rodriguez ile bu zamana kadar yürütülen müzakerelerden sonuç alamayan adliye memurları, eylemlerinden dolayı 1 milyona yakın davanın ertelendiğini ve yargıdaki gecikmenin sorumlusunun, sol koalisyon hükümeti olduğunu savundu.

Eylemlerden dolayı, son üç ayda ülkedeki boşanma sayılarında da geçen yılların aynı dönemine nazaran yüzde 10,3 düşüş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Adliye memurlarının bağlı olduğu dört sendikanın (CSIF, STAJ, CCOO ve UGT) temsilcilerinden oluşan Grev Komitesi, Yüksek Mahkeme Savcılığına sundukları dilekçede, 6 Haziran'da yapılan son görüşmede Adalet Bakanlığını müzakere masasından çekilmekle suçladı.

"Müzakere olmazsa anlaşma da olmaz" diyen sendikalar, aylık brüt 430 avroluk maaş artışında bulunuyor.

Öte yandan, eylemler kapsamında küçük bir grup adliye memuru 7 Haziran'da kendilerini Adalet Bakanlığı'ndaki bir odaya kapattı. Bakanlık da eylemcilere dışarıdan yemek getirilmesini yasakladı.

Etiketler : İSPANYA MEMUR EYLEM
Müstakbel damat partiyi bastı

Müstakbel damat partiyi bastı
Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım

Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım
Alerji tedavisi devam ediyor

Alerji tedavisi devam ediyor
Evlilik deliliktir

Evlilik deliliktir
Gül elçisi oldu

Gül elçisi oldu
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
Yengi'ye filarmoni orkestrası

Yengi'ye filarmoni orkestrası
37 yaşa merhaba partisi

37 yaşa merhaba partisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX