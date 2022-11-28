İsmail Demir açıkladı: C-130 teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde harekat ve lojistik görevlerde etkin olarak kullanılmaya devam eden 13 adet E ve 6 adet B olmak üzere toplam 19 adet C-130 uçağın aviyonik modernizasyonu kapsamında 11'nci uçağın kabulü tamamlandı.



Başkanlıkça yürütülen Erciyes Projesi kapsamında, 23 sisteme ait 118 cihazdan oluşan Aviyonik Sistem Entegrasyonu, seyrüsefer subayının görevini üstlenen Uçuş Yönetim Sistemi (FMS) entegrasyonu, Link-16 entegrasyonu ve Yer Görev Planlama Birimi geliştirilmesi faaliyetleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yürütülüyor.

SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri ve panel uzmanlarının katılımıyla toplamda 7 panelde gerçekleştirilen Sertifikasyon Kurulunda 1056 adet sertifikasyon ile 1059 adet kalifikasyon gereksinimi incelenerek uluslararası standartlara (FAR-25) uyum sağlandı.

Proje kapsamında yaşanan ilkler ise şöyle sıralandı:

"İlk Milli Sertifikasyon Kurulu ve Sertifikasyon-Kalifikasyon Panelleri,

- İlk DO-178B sertifikalı Milli Yazılım (OFP),

- İlk Milli Uçuş Yönetim Yazılımı (FMS),

- İlk RNP-1, RVSM, CAT-II ILS, RNAV GPS Approach Uygulamaları,

- İlk Birlikte Çalışabilirlik Kapsamında Link-16 Entegrasyonu,

- İlk Türk Hv.K.K.lığı Özel Teknik Kitap (ERC-TO Seti),

- İlk Üretim Organizasyonu Yeterlilik Onayı (ÜrOYO),

- İlk Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı (TOYO),

- İlk Tamamlayıcı Tip Tasarım Onay Belgesi,

- İlk Uçuşa Elverişlilik Sertifikası."

Kalan uçakların da 2023 ve 2024'te modernizasyon faaliyetlerinin tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

İSMAİL DEMİR: C-130 UÇAKLARIMIZA YENİ KABİLİYETLER KAZANDIRIP MODERNİZE EDİYORUZ

Açıklamada, projeye ilişkin görüşlerine yer verilen İsmail Demir, şunları kaydetti.

"Erciyes Projesi kapsamında birçok ilki gerçekleştirerek Komutanlığımız envanterinde yer alan C-130 uçaklarımıza yeni kabiliyetler kazandırıp modernize ediyoruz. Uçaklarımızı uluslararası seyrüsefer ihtiyaçlarına uyumlu, yüksek harekat etkinliğine sahip çok amaçlı görev bilgisayarı ve yer görev planlama sistemi bulunan, gece görüş uyumlu gösterge ve aydınlatma sistemleriyle donatılmış olarak Komutanlığımıza teslim ediyoruz. Türk savunma sanayisi olarak havadaki gücümüze güç katmaya devam edeceğiz."