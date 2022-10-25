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25 Ekim 2022 Salı 21:10:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 21:10:00

İsmail Cerrahoğlu vefat etti

Kaynak: TRT Haber

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İlahiyatçı yazar Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, Cerrahoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Tefsir alanında yaptığı çalışmalarla ilim dünyasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Sakarya Hendek'teki evinde rahatsızlandı.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Cerrahoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Prof. Dr. Cerrahoğlu'nun cenazesi, 26 Ekim 2022 Çarşamba günü (yarın) Hendek Merkez Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hendek Aile Kabristanlığında toprağa verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN 'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

''Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.''

Etiketler : Başkan Erdoğan İsmail Cerrahoğlu taziye mesajı
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