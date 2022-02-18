İslamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması:

Açıklamaları sık sık tartışmalara neden olan ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu, bu kez de Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını hedef aldı.

Alman medya kuruluşu DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını cevaplayan İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu söyledi.

İslamoğlu, 'Ayasofya'nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an'a aykırı bir eylemdir. Kur'an'ın kabul etmediği bir eylemdir.' şeklinde akla ziyan açıklamalarda bulundu.

AYASOFYAN'IN İBADETE AÇILMASI

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı II. Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya, camiye dönüştürüldü.

Fetihle birlikte "Fatih" unvanını alan Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Ayasofya, fethin sembolü haline geldi.

Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra en önemli gelir kaynaklarını aktardığı Ayasofya Camii Vakfı'nı kurdu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Ayasofya'nın tarihi de değişti.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 1930-1935 yılları arasında halka kapatılan Ayasofya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle bir dizi çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli restorasyonlar, kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılıp temizlenmesi işlemleri gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya, müzeye dönüştürüldü.

Bakanlar Kurulu kararıyla 1934 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay'ın söz konusu kararı iptal etmesinin ardından 24 Temmuz 2020'de aslına uygun olarak yeniden ibadete açıldı.