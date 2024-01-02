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02 Ocak 2024 Salı 22:51:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 22:51:00

İslami Cihad Hareketi'nden Aruri suikastı açıklaması: "Cezasız kalmayacak bir suç"

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail, insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri şehit edilmişti. İslami Cihad Hareketi konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şehit lider Aruri ve arkadaşlarına düzenlenen suikast, Siyonist düşmanın çatışma alanını genişletme girişimidir ve cezasız kalmayacak bir suçtur" ifadeleri kullanıldı.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırısında öldürülmesinin karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Şehit lider Aruri ve arkadaşlarına düzenlenen suikast, Siyonist düşmanın çatışma alanını genişletme girişimidir ve cezasız kalmayacak bir suçtur." denildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki "askeri başarısızlık ve siyasi çıkmazdan kurtulmak hedefiyle düzenlediği suikastın tüm bölgeyi savaşa sürükleyeceği" uyarısı yapıldı.

Öte yandan Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu korkakça suikastta şehit olan Şeyh el-Aruri'nin yasını tutuyoruz." dedi.

Şihab, İsrail'in Gazze'de başarısızlığa uğradığına vurgu yaparak, "Siyonist düşman, bu başarısızlığından çatışma alanını genişleterek kurtulmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda el-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, el-Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

SALİH EL-ARURİ KİMDİR?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

Etiketler : Siyonist saldırı Hamas lideri İsrail suikasti
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