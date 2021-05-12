12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:25:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:25:00
İslam İşbirliği Teşkilatı'nda 3 öneri kabul edildi
İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi Türkiye'nin çağrıları üzerine toplandı. Komite toplantısında Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması yönünde açıklamalar yapıldı.
Kudüs ve Filistin'deki İsrail saldırganlığı konusunda İslam İşbirliği teşkilatı Temsilciler Komitesi toplantısı yapıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Konseyi'nin en yakın zamanda toplanması kararlaştırıldı.
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