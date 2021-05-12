İslam İşbirliği Teşkilatı'nda 3 öneri kabul edildi

Kudüs ve Filistin'deki İsrail saldırganlığı konusunda İslam İşbirliği teşkilatı Temsilciler Komitesi toplantısı yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Konseyi'nin en yakın zamanda toplanması kararlaştırıldı.