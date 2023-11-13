İslam İşbirliği Gençlik Forumu... 2024 İslam Dünyası Gençlik Başkenti Şuşa oldu

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı 2024 Gençlik Başkenti'nin Azerbaycan'ın Şuşa şehri olduğunu açıkladı.

Ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynayan gençlerin kapasitesinin arttırılması amacıyla her yıl İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden bir şehir "Gençlik Başkenti" seçiliyor ve bu şehirde yıl boyunca birçok uluslararası etkinlik düzenleniyor. Bugün gerçekleştirilen ICYF Yıllık Yönetim Kurulu toplantısında da "2024 Yılı Gençlik Başkenti" açıklandı. ICYF Başkanı Taha Ayhan, 2024 yılı için Azerbaycan'ın Şuşa ve Fas'ın Marakeş şehirlerinin aday olduğunu belirterek, "Ancak Fas, yakın zamanda yaşadığı deprem nedeniyle başvurusunu 2025 yılına erteledi. Biz de Gazze'de yaşanan olayları ve Şuşa'nın özgürlüğüne kavuşan bir İslam beldesi olmasını da dikkate alarak, Şuşa'yı '2024 yılı Gençlik Başkenti' olarak ilan ettik. Marakeş'i de depremden etkilenen kardeşlerimizle dayanışma için '2025 yılı Gençlik Başkenti' olarak ilan ettik" diye konuştu.

"ŞUŞA'NIN YENİDEN NASIL AYAĞA KALKTIĞINI GÖSTERECEĞİZ"



Önceki gün Azerbaycan'da Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Ayhan, 2016 yılında İstanbul ile başlayan gençlik başkentlerin 10'uncusunun özgürlüğüne kavuşan Şuşa olarak belirlendiğini söyledi. Şuşa'nın değerini dünyaya daha çok duyurmayı amaçladıklarını anlatan Ayhan, "Şuşa 30 yıl işgal altında kaldı, şimdi dünyaya pozitif bir şekilde nasıl tekrar ayağa kaldırılır bunu göstereceğiz" dedi.

2024 yılında Karabağ'a da ziyaretlerde bulunacaklarını aktaran Ayhan, "Burada çok çeşitli organizasyonlarımız olacak. Umuyorum ki Karabağ'da kazanılan bu zafer, Gazze'de bugün devam eden zulüm için bütün Müslüman coğrafyaya ilham vererek umut olacak" diye konuştu.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ferhat Hacıyev de Şuşa'nın "Gençlik Başkenti" seçilmesiyle ilgili olarak "Biliyorsunuz 2020'de Azerbaycan vatan muharebesi hayata geçirdi, biz Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in başkanlığında Azerbaycan ordusu zafer kazandı. Şuşa, bütün İslam dünyasının gençlerinin buluştuğu ve görüştüğü bir mekana çevrilecektir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şuşa Beyannamesi'ni Şuşa'da imzalamıştır. Şuşa hakikaten de bizim için çok tarihi bir şehirdir. Çok mutluyuz ki; böyle bir karar İstanbul'da bugün kabul edildi" dedi.