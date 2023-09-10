İslahiye ve Nurdağı'nda yapılan 328 iş yerinin dağıtımına başlandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan (İKA) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı İKA Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Planı (BOTAP) kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 52 bin metrekarelik alanda inşa edilen İpekyolu Çarşıları'nda sona gelindi.

Depreme dayanıklı çelik konstrüksiyondan inşa edilen çarşılardaki 328 iş yerinde anahtarlar teslim edilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKA Genel Sekreteri Burhan Yılmaz, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşa ettikleri 4 çarşıda 328 işyerlerini tamamladıklarını ve hak sahiplerine anahtar teslimleri yapmaya başladıklarını belirtti.

Bölgedeki işsiz insanların üretime katılmalarına imkan verecek 2 önemli altyapı kurduklarını aktaran Akyılmaz, "Bunlardan bir tanesi Nurdağı'nda kuracağımız ayakkabı tesisi. Tesisimiz tamamlanmak üzere. Bu tesis tamamlandığında 120 kişinin istihdamına destek olacağız. Yine İslahiye ilçemizde yaptığımız Tekstil Kent üretime başladığında ise 100 depremzedenin burada istihdamını hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın deprem bölgelerinden Nurdağı ve İslahiye'ye yaptığı yatırımların miktarının yaklaşık olarak 200 milyon TL'yi bulduğunu belirten Akyılmaz, şunları kaydetti:

"İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak hem Nurdağı hem İslahiye ilçelerimizde Dünya Bankasıyla Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün ortak yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezleri'ni ilçelerimize kazandırdık. Bu merkezler, bölgede yaşayan gençler ve yetişkinlere hizmet verecek. İçinde bulunan kütüphaneler, okuma salonları, bilgisayar atölyeleri, kafeteryalar, çok amaçlı salonlar gibi donatılarıyla depremzede kardeşlerimizin zamanlarını geçirebilecekleri ve özellikle gençlerimizin girişimci yönlerini geliştirecek faaliyetlerin yapılacağı alanlar olarak hizmet verecek."

Baklava üretimi ve satışı yapan esnaf Rüstem Şahin ise depremden dolayı iş yerinin yıkıldığını belirterek, "Devletimize Allah zeval vermesin. Bize bu iş yerlerini kazandırmakla hiç olmazsa psikolojimizi düzeltti. Çok şükür Rabbimize ki açıp da oturacağımız, insanları ağırlayacağımız bir mekanımız oldu. Bundan dolayı hem devletimize hem İpekyolu Kalkınma Ajansına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Terzi Nimet Doğan ise yaklaşık 10 yıldır İslahiye'de terzilik yaptığını, yakınlarını kaybettiğini ama umudunu kaybetmediğini belirterek yapımı tamamlanan dükkanlar sayesinde işinin başına geçtiğini kaydetti.