VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmeleri başladı
Aday belli karar net! Bahçeli: Anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyoruz
Tüketici güven endeksi kasımda yüzde 0,6 arttı
Suriye'deki terör hedeflerine "cezalandırma atışları" sürüyor
ABD ve Çin savunma bakanları Kamboçya'da görüştü
"2015'ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 bin 854 terörist etkisiz hale getirild...
"Kilo verme sürecinin 5 altın kuralı"
Cosmedica Clinic ile saç ekim zamanı
Başkan Erdoğan'dan Raşit Küçük için başsağlığı mesajı
İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti
İŞKUR'u zarara uğratanlara 10 ilde operasyon
Söyleneni anlayamamak, felç belirtisi olabilir
ABD'den skandal açıklama! Saldırıyı kınayamadı
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den çarpıcı sözler: Krizi Türkiye çözer!
Söyleneni anlayamamak, felç belirtisi olabilir
Bugün burçları neler bekliyor? 22 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları
Depresyon değil zatürre olabilir!
Obezite insan ömrünü kısaltıyor
Duymayan çocuk öğrenemez
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasak
Diyarbakır'da 7 gün süreyle eylem yasağı
İsveç Bakan Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Ambulans uçak, trafik kazasında yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci için havalandı
22 Kasım 2022 Salı 09:23:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 09:23:00

İŞKUR'u zarara uğratanlara 10 ilde operasyon

Kaynak: DHA

ABONE OL

İŞKUR'da ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usülsüzlük yaparak kurumu 2014-2018 yılları arasında 20 milyon TL zarar uğrattıkları ortaya çıkan 21'i İŞKUR personeli toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, yapılan ihbarlar sonucu İŞKUR Genel Müdürlüğünde çalışan memurların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usülsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları ve bu şekilde 2014- 2018 yılları arası 20 milyon TL kurumun zarara uğratıldığı belirlendi.

RÜŞVET DE VAR

Bu yönde kurum müfettişinin de incelemesi sonucu raporun düzenlendiği, yine düzenlenen raporda ihalelerdeki usülsüzlüklerle ihaleye fesat karıştırma suçlarının da işlendiği tespit edildi. İletişimin dinlenmesi sonrası bir kısım şüpheliler tarafından rüşvet alındığı da tape kayıtlarıyla belgelendi. Tanık ve şikayetçi beyanları, müfettiş raporları, kriminal inceleme raporları, yapılan tespitler ve elde edilen deliller doğrultusunda organize şekilde hareket eden şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Rüşvet", "İhaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri tespit edildi.

24 AYRI SUÇA KARIŞTILAR

24 ayrı suça karışan 21' i İŞKUR personeli, 17'si şirket/firma yetkilisi, 13'ü sahte kursiyer, 7'si usülsüz kursiyer ve kimlik temin eden toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : işkur zarar operasyon
Kendi markasına mankenlik yaptı

Kendi markasına mankenlik yaptı
Survivor teklifi

Survivor teklifi
Hülya korumacı bir anne

Hülya korumacı bir anne
Tarihi handa açılış

Tarihi handa açılış
İtalya'da çok güzel hareketler

İtalya'da çok güzel hareketler
50'inci gösteriye kutlama

50'inci gösteriye kutlama
Akustik turne

Akustik turne
İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den evliliğe ilk adım

İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den evliliğe ilk adım
Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok

Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX