İŞKUR'dan müjde! KPPS şartı yok, 43 ilde binlerce işçi alımı yapılacak

İŞKUR'dan yapılan son dakika bilgilendirmesine göre 43 ilde, KPPS şartı aranmadan işçi alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı işçileri okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işlerde görevlendirecek. Alınan işçilere asgari ücret ödenecek. İŞKUR TYP ile 81 ilde yapılacak alımlarda KPSS şartı yok. İşçiler kura ile belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda çalıştırılmak için İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 10 bin temizlik görevlisi alacaklarını söylemişti. Konuyla ilgili ilanlar İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Şubat ayı personel alımı ilanlarına göre ilk olarak 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alacak. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işleri yapmak için nereye ve ne zamana kadar başvurabilirsiniz? İşte ayrıntılar...

Programa başvurmak isteyenler, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden, e-Devlet'ten, İŞKUR şubesinden veya ALO 170 hattından işlemlerini yapabiliyor. Başvuru yapabilmek için İŞKUR'un sistemine kayıt yaptırmak ve kayıtlı işsiz olmak da gerekiyor. Adaylarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Ayrıca adayların son 1 aydır işsiz olması gerekiyor.

Programa katılmaya hak kazananlara asgari ücret (4 bin 253 lira) düzeyinde ödeme yapılacak. Normalde geçici işçiler 12 aylık süreçte en fazla 9 ay boyunca çalışabiliyor. Ancak mevcut ilanlar okulların ikinci yarısıyla sınırlı ve bu da ortalama 90 gün. Günlük çalışma saati ise 7.5 ile 9 saat arasında değişebiliyor. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlendi. Programdan aynı adreste ikamet eden yalnızca bir kişi faydalanabilecek. Adaylar noter kurası veya liste yöntemiyle seçilecek.

7 ŞUBAT - 11 ŞUBAT ARASI ALINACAK BAŞVURU LİSTESİ YAYIMLANDI

İŞKUR üzerinden 23 şehir için ilan listesi yayınlandı. Söz konusu listeye göre 3 bin 456 personel alınacak. Afyonkarahisar 183, Aksaray 114, Amasya 103, Aydın 152, Bingöl 91, Denizli 183, Erzincan 103, Erzurum 290, Gümüşhane 86, Isparta 91, Kahramanmaraş 251, Kayseri 308, Kırklareli 91, Kırşehir 74, Kütahya 103 Malatya 228, Nevşehir 120, Samsun 229, Sivas 316, Tunceli 43, Uşak 97, Yalova 86 , Zonguldak 114

İLK 20 ŞEHİRDE BAŞVURULAR 8 ŞUBAT TARİHİ İTİBARIYLA BİTTİ

Adıyaman 183, Ardahan 63, Batman 114, Bitlis 137, Bilecik 57, Bolu 90, Burdur 91, Çanakkale 91,Çankırı 80, Düzce 120, Eskişehir 126, Giresun 108 , Isparta 91, Kırıkkale 145, Manisa 205, Niğde 148, Ordu 165, Siirt 143, Tekirdağ 143, Yozgat 131

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP'DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.