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03 Aralık 2022 Cumartesi 14:20:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 14:20:00

İŞKUR hibe desteği ve istihdam olanaklarıyla engellilere destek veriyor

Kaynak: AA

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 8 yılda 3 bin 386 engelli girişimcinin, yaklaşık 160 milyon lira hibe desteğiyle kendi işini kurmasına, son 20 yılda 431 bin 300 engelli iş arayanın işe yerleşmesine aracılık etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, engelli istihdamı ve girişimciliğinin artırılması için 2014'ten bu yana İŞKUR aracılığıyla sağlanan engelli hibe desteği sürüyor.

Bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 90 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

Projeyle son 8 yılda 3 bin 386 engelli kişiye yaklaşık 160 milyon lira hibe verildi.

Söz konusu desteği almak isteyen engelliler 9 Aralık'a kadar "www.iskur.gov.tr" internet sitesindeki başvuru rehberi doğrultusunda e-Devlet'ten başvuruda bulunabilecek.

ENGELLİLERİN İŞE GİRMELERİNE ARACI OLUNDU

Hibe desteğinin yanı sıra engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla İŞKUR koordinasyonunda birçok çalışma da yürütüldü.

Çalışmalar sayesinde son 20 yılda 431 bin 300 engellinin işe yerleşmesine aracılık edildi.

2012'den bu yıl ekim ayı sonuna kadar 64 bin 539 engelli, düzenlenen kurs ve programlardan yararlandırıldı.

Gerek aldıkları kurs ve katıldıkları programlarla gerek verilen danışmanlık hizmetleriyle engellilerin iş hayatına daha hazır halde girmelerine de imkan sağlandı.

İŞKUR bünyesinde yürütülen iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle 2012'den bu yıl ekim ayı sonuna kadar 1 milyon 59 bin 590 engelli bireyle 2 milyon 210 bin 551 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Engellilere yönelik olarak yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin sunulduğu iş kulüplerinde verilen eğitimlerle bir taraftan bireylerin kendilerini tanımaları sağlanırken diğer yandan iş arama becerilerinin gelişmesine destek olunuyor.

ENGELLİLERİN İSTİHDAMINDA İŞ KOÇU UYGULAMASI SÜRÜYOR

İŞKUR'un, engellilerin kalıcı istihdamını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği engelli iş koçluğu uygulaması da 72 ilde 111 birimde sunuluyor.

Bu amaçla, 2018'de hayata geçirilen destekli istihdam modeli uygulaması, modern ve maliyet etkin yöntem olarak kabul ediliyor.

"Engelli iş koçluğu" olarak da tanımlanan hizmetle aynı zamanda engelli bireylerin toplumsal bütünleşmelerine yardımcı olunması, çalışma hayatına katılarak sosyalleşmeleri ve üretim sürecine katkı sunmalarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Diğer engel türlerine göre, iş gücüne katılması daha zor olan zihinsel veya ruhsal engellilerin özel durumları da dikkate alınıyor.

Bu doğrultuda kurulan korumalı iş yerleriyle sağlanan destek kapsamında, bugüne kadar 20 korumalı iş yeri projesi desteklendi.

Etiketler : işkur hibe istihdam engelli türkiye iş kurumu
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