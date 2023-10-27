27 Ekim 2023 Cuma 21:29:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 21:29:00
İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Gazze yoğun bombardıman altında. Telekomünikasyon kesildi. Ailemize ulaşamıyoruz. Dünyanın yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Gazze yoğun bombardıman altında. Telekomünikasyon kesildi. Ailemize ulaşamıyoruz. Dünyanın yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"
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