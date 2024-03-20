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İSKİ'ye suç duyurusunda bulunuldu!
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20 Mart 2024 Çarşamba 14:07:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 14:07:00

İSKİ'ye suç duyurusunda bulunuldu!

Kaynak: AA

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İSKİ'ye kanalizasyon atıklarını denize döktüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED), Sarıyer'de kanalizasyon atıklarını denize boşalttığı iddiasıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne avukatıyla gelen TÜKONFED Çevre Kurulu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Çetintaş, gazetecilere, Sarıyer Yenimahalle'de kanalizasyon atığının denize boşaltıldığı ve etrafa yayıldığı gerekçesiyle İSKİ'ye yaptıkları şikayetlerin dikkate alınmadığını belirterek, ilgili kanunlar çerçevesinde savcılığa başvurduklarını söyledi.

Dilekçede, Sarıyer Yenimahalle'de çocuk parkının bulunduğu noktadan denize bırakılan kanalizasyon atığının etrafa yayıldığı, deniz suyunun renginin değiştiği, kötü koku ve pis görüntüden dolayı çocuk parkına kimsenin gidemediği anlatıldı.

Basında çıkan "İSKİ'nin kanalizasyon atıklarını İstanbul Boğazı'na akıttığı" iddialarına ilişkin haberlere de yer verilen dilekçede, açık denizlere bırakılması gereken kanalizasyon atığının kıyı şeridine dökülmesi ve kimyasal atıklarla birleşmesi sonucu müsilaj tehlikesini de oluşturduğu kaydedildi.

İSKİ'nin kanalizasyon atıklarını, Sarıyer'de deniz kenarına birden fazla kez deşarj ederek zincirleme şekilde çevreyi kirlettiği iddia edilen dilekçede, İSKİ'ye yapılan şikayetlere rağmen önlem alınmadığı, eyleme son verilmeyerek çevrenin kasten kirletilmeye devam edildiği vurgulandı.

Dilekçede, İSKİ'de konuyla yetkili görevlilerin tespitinin yapılarak, haklarında "çevrenin kasten kirletilmesi" ve Çevre Kanunu kapsamında "kirletme yasağı" ile resen tespit edilecek suçlardan soruşturma başlatılıp, kamu davası açılması talep edildi.

Etiketler : iski kanalizasyon suç duyurusu
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