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30 Ağustos 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 07:30:00

İSKİ'den su tasarrufu!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Kuraklık nedeniyle park ve bahçelerde sulamayı durduran İSKİ, en sonuncusu Şişli'de olmak üzere birçok noktada patlattığı borularla tonlarca su israfı yaptı.

Kuraklık nedeniyle park ve bahçelerde sulamayı durduran İSKİ, en sonuncusu Şişli'de olmak üzere birçok noktada patlattığı borularla tonlarca su israfı yaptı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düşmesi İstanbul için tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. İSKİ bu kapsamda bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Abonelere de SMS gönderen İSKİ, su tasarrufu çağrısında bulundu. Kuraklık kapıdayken Şişli'de İSKİ ekibinin çalışması sırasında su borusu patladı, tonlarca su boşa aktı. Patlayan boru saatlerce etrafa su akıtmaya devam ederken olay yerine gelen belediye ekipleri tedbir olarak vatandaşın suyunu kesti. Su borusunun patlaması ve sonrasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, patlayan borudan çıkan tazyikli suyun çevreye yayılması yer aldı. Ancak İSKİ, en sonuncusu Şişli olmak üzere birçok noktada patlattığı borularda tonlarca su israfına neden oldu.

Önceki gün de metrolarda İBB personelinin merdivenlerde yaptığı 'temizlik' sosyal medyada gündem olmuştu. Videoda, tekerlekli bir kasaya doldurulan deterjanlı suyun metro merdiveninden aşağı döküldüğü görülüyor.

KAĞITHANE

12 Şubat 2023: Kağıthane'de, Levent Mahallesi'ni besleyen İSKİ'ye ait ana hattının su borusu patladı. Yaklaşık 2 saat boyunca akan su, yolları dereye çevirir- ken bazı evler de göle döndü. Evlerine dolan suyu boşaltmaya çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

EYÜPSULTAN

28 Nisan 2023: Eyüpsultan'da yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattı patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su, tramvay hattına da doldu. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Silahtarağa Tüneli'nde ise ulaşım aksadı.

BAŞAKŞEHİR

11 Mayıs 2022: İstanbul Başakşehir'de Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü. Metrelerce yükseğe fışkıran su ekiplerin çalışması sonucu durdurulabildi.

ATAŞEHİR

10 Temmuz 2023: Ataşehir'de çalışma yapan İSKİ ekipleri ana su borusunu patlattı. Tazyikli su caddeyi göle çevirdi.

ALİBEYKÖY

Temmuz 2023: Alibeyköy'deki Atatürk Caddesi'nde su borusu patladı, tazyikli su metrelerce yüksekliğe fışkırdı. Bu sırada trafik ışıklarında bekleyen cip pert oldu. Olay nedeniyle mahallede su kesintisi yaşandı.

BAHÇELİEVLER

22 Ağustos 2022: İSKİ ekibinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki onarım çalışması sırasında su borusu patladı. Su tazyikli şekilde etrafa yayılmaya başladı, yollar göle döndü.

İSTANBUL'UN 60 GÜNLÜK SUYU KALDI

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları 3 yıldan sonra %30'un altına düştü. Su miktarı Istrancalar'da %19,23, Terkos'ta %15,97, Sazlıdere'de %14,38, Alibey'de %12,64, Büyükçekmece'de %9,16, Ömerli'de %62,62, Darlık'ta %44,37, Elmalı'da %19,67, Pabuçdere'de %3,84 ve Kazandere'de %9,35 olarak ölçüldü. Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, "2 aydan az suyumuz kaldı" dedi.

Etiketler : İSKİ Şişli İSKİ ekibi
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