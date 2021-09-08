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İSKİ'den karar çıktı: İstanbul'da suya zam!
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08 Eylül 2021 Çarşamba 00:10:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 00:10:00

İSKİ'den karar çıktı: İstanbul'da suya zam!

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CHP'nin İstanbul'da suya %40 zam teklifi AK Parti'nin muhalefeti sonucu %15,62'ye düşürülüp kabul edildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya, yüzde 15,62 zam yapılması teklifi kabul edildi.

AA'nın haberine göre, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde, İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi gündeme geldi.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un alt yapısının nüfus artışına paralel olarak devam ettiğini, eski tesisatın yenilenmesi, akaryakıt ve ithal ekipman, ile şehir dışındaki barajlardan alınan suyun maliyetinin artması gibi giderler olduğunu söyledi.

İSKİ'nin müteahhitlere ödeme yapamadığını ve müteahhitlerin her gün dilekçe gönderdiklerini anlatan Mermutlu, yüzde 39'luk zammın yapılması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen de 2019 yılı mayıs ayına kadar düzenli bir şekilde tamamen kendi öz kaynaklarıyla işleyen İSKİ'nin, şu anda borç içerisinde olduğunu söyledi.

İBB yönetiminin hesap bilmeyen ve popülist yaklaşımından dolayı İSKİ'nin bu halde olduğunu savunan Bilmen, suya yüzde 15,62 teklifte bulunduklarını belirtti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da İSKİ'nin teknik çalışmaları sonucunda yüzde 39'luk zam teklifinin belirlendiğini, bu oranın altındaki tekliflerin kurumu zarar uğratmak olduğunu savundu.

İSKİ'nin yüzde 39'luk zam teklifi, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi. Cumhur İttifakı'nın yüzde 15,62'lik teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi.

Etiketler : ibb ekrem imamoğlu su zam iski
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