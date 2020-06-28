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28 Haziran 2020 Pazar 17:33:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 17:33:00

İSKİ borusu patladı! Yol çöktü!

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Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü. İSKİ'nin kanalizasyon borusundan sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme nedeniyle sürücüler, yolda zor anlar yaşadı. İlerleyen saatlerde çöken yola mıcır dökülerek göçük kapatıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yolun altından geçen İSKİ'nin kanalizasyon borusu su sızdırmaya başladı.

Sızan su asfaltı yumuşatarak yolda çökme meydana getirdi. Çökme nedeniyle yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek çöken yerde inceleme yaptı.

ÇÖKEN YERE MICIR DÖKÜLDÜ

Kepçe yardımıyla asfaltın altında oluşan çukur iyece açıldı. Daha sonra çöken yere kamyonla mıcır dökülerek asfalt kapatıldı.

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