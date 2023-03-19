İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Pazarcık ve Elibistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçedeki enkazlarda ve binalarda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Dumlupınar, Numune, Yunus Emre, Mustafa Kemal ve Çay mahallelerinde acil yıkılacak binaların yıkımı ile enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Bina sakinlerinin de refakat edebildiği çalışmalar, çok sayıda iş makinesiyle 15 noktada yapılıyor.