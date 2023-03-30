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30 Mart 2023 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 13:15:00

İskenderun'da ağır hasarları binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların sürdüğü Mustafa Kemal ve Sakarya mahalleleri dışında Modernevler Mahallesi 300, 301 ve 303 sokaklar ile Şehit Polis Murat Akbulut Caddesi'nde de acil yıkılması gereken evler için çalışma yürütülüyor.

Yıkımlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kontrollü yıkımların yapıldığı alanda polis ekipleri de güvenlik önlemi alıyor.

Öte yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

Etiketler : iskenderun bina yıkım enkaz

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