İskenderun'da ağır hasarları binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Çalışmaların sürdüğü Mustafa Kemal ve Sakarya mahalleleri dışında Modernevler Mahallesi 300, 301 ve 303 sokaklar ile Şehit Polis Murat Akbulut Caddesi'nde de acil yıkılması gereken evler için çalışma yürütülüyor.

Yıkımlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Kontrollü yıkımların yapıldığı alanda polis ekipleri de güvenlik önlemi alıyor.

Öte yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.